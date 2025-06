Coneix les parelles administradores de La Patum i Els Elois d'aquest 2025

El Ple de l'Ascensió celebrat aquest diumenge a l'Ajuntament de Berga ha permès engegar el compte enrere per a la celebració de la Patum. Un dels punts ratificats pels regidors i regidores en el decurs de la sessió extraordinària del plenari ha estat la proclamació de les parelles administradores, que representaran els quatre barris antics de la ciutat en el decurs dels actes de Corpus i dels Elois d'aquest 2025.

Enguany, entomaran la tasca Joan Huesca Vancell i Gemma Tor Fàbregas, per Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls); Toni Pons Guix i M. Àngels Tarrés Mayol, per Sant Pere (Esclafidors Rebentats); Josep Pons Fuster i Maria Montserrat Canal Rosell, per Centre o Carrer Major (Esclafidors Embotits); i Antoni Sales del Barco i Montserrat Soler Badia, per Raval (Ravanisses).

La certificació de tots vuits s'ha plasmat amb la signatura al Llibre de Registres dels Administradors, Administradores i caps de colla de La Patum. És una tradició documentada des de l'any 1619 i que es va ser recuperar l'any 1993.

La proclamació de les quatre parelles administradores al Ple de l'Ascensió

Ajuntament de Berga

La primera referència documental de la figura dels administradors i administradores data de l'any 1619. Aleshores, s'havien d'encarregar de recaptar diners per finançar les despeses de les festes de l'Octava de Corpus. Actualment, tenen un paper simbòlic i protocol·lari, que remeten a un context històric on la importància dels barris era cabdal per a la vida del municipi.

La selecció de les parelles s'executa mitjançant un concurs obert on es ponderen criteris com la data de celebració del casament, el lloc de residència o la vinculació a entitats locals, comparses i formacions musicals per part de les persones sol·licitants. Ara bé, des de fa uns anys, no és obligatori que les parelles candidates tinguin una relació o estiguin casades, així com tampoc és obligatori que la conformin parelles heterosexuals.

La tasca de les parelles administradores es desenvoluparà en el marc de la celebració de la Patum, que enguany tindrà lloc del 17 al 22 de juny, i de la festa dels Elois, que s'escaurà els dies 26 i 27 de juliol.