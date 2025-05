Artesania i tecnologia s'uneixen per fer realitat els renovats caps dels Nans Nous de la Patum Infantil

Aquest mes de maig, el Convent de Sant Francesc de Berga s'ha convertit, temporalment, en un taller d'escultura i imatgeria popular. En concret, ha estat una diàspora de l'estudi del solsoní Pau Reig, l'artista que ha fet realitat els nous caps dels Nans Nous de La Patum Infantil. Amb els originals de la gran al costat, ha acabat de donar ànima a les peces amb els treballs de pintura, culminant un projecte que ha unit tradició i innovació.

Per a Reig, aquest procediment de bracet entre les noves tecnologies i les tècniques tradicionals de les arts plàstiques ha estat el principal desafiament de l'encàrrec. "Ha estat un repte trobar aquesta sinergia entre la innovació i l'ús del 3D amb la part artesanal", explicava un parell de setmanes abans de la presentació d'aquest dissabte, incidint que l'encaix ha estat mil·limètric i pas a pas amb la feina de l'enginyer d'aplicacions Windforce que ha fet realitat els motlles, Marko Caminal.

El punt de partida han estat els escanejos en 3D dels caps dels Nans Nous de La Patum original, una acció inèdita, segons l'artista: "Que tingui present no s'ha fet mai el fet d'extreure un motllo negatiu imprès en 3D, i que després aquest motllo s'hagi omplert amb cartró per fer una rèplica de l'original amb cartró-pedra". D'entrada, els dos encarregats de reproduir les peces es van trobar amb mancances que requerien la seva intervenció i creativitat, com per exemple, el fet que aquest escaneig s'hagués fet amb els barrets. "El Marko ha hagut d'inventar una mica tota aquesta part de sobre del cap per poder-ho adaptar bé i que el nan tingués aquesta forma còncava per lligar-ho bé", compartia el solsoní, que també ha citat com a punts delicats les cavitats.

La parella jove dels Nans Nous, en petit i gran format

Lídia López

En tot cas, aquesta execució detallada i delicada ha permès incorporar algunes millores a les noves peces, començant pel fet que són més lleugeres que les anteriors o que s'ha ampliat l'espai del pit "perquè sigui molt més còmode de portar". "El fet de treballar el modelatge digitalment ens ha permès jugar amb aquestes dimensions", apuntava l'artista. Ara bé, els canvis són merament estructurals, ja que els nous caps són tan iguals als originals que, fins i tot, han incorporat algunes imperfeccions: "Com que és una rèplica i l'escultura és exactament igual, trobem que les tares dels originals, que potser un cop van caure o que simplement han patit pel fet de ser centenaris, això també s'ha traslladat a la peça de la Infantil".

Sigui com sigui, la tasca artesanal ha acabat d'arrodonir aquest projecte, amb una elaboració a partir dels mateixos materials que els primigenis, com el cartró-pedra i les coles animals, i cuidant cada detall de la pintura. Aquesta part del treball s'ha allargat unes tres setmanes, i ha requerit una gestió del temps mil·limètrica per tal de respectar els terminis d'assecat entre capa i capa. "En la pintura a l'oli, que és la quina he fet servir, necessites tenir uns bons temps d'assecatge. I, a partir d'aquí, poder plasmar totes les sinuositats i gammes cromàtiques", ha posat de manifest el solsoní.

El 20 de juny es podrà gaudir dels primers balls a la plaça dels renovats Nans Nous de la Patum Infantil, posant punt final a més de mig any de feina.