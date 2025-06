Els Castellers de Berga amenitzen l'espera patumaire amb andròmines, escalada i la Diada dels Quatre Fuets

Els Castellers de Berga s'han tornat a proposar fer més dolça l'espera pel tret de sortida de la Patum. L'entitat impulsa aquest cap de setmana, previ al Corpus, un seguit d'activitats que ja han esdevingut un imprescindible en el calendari patumaire i que es desplegaran des del divendres al vespre fins al diumenge a mitja tarda. Andròmines, caixes de cervesa i castells de 7 seran els actors principals del programa.

El tret de sortida de l'agenda promoguda pels Castellers de Berga és la Patum de les Andròmines. La cita presenta una novetat destacada, ja que segons el president de l'entitat, Bernat Girabal, enguany hi haurà música en directe de la mà dels Entrompats Band. De fet, per remarcar la introducció musical a la festa, l'organització també insta als nens i nenes a sumar-s'hi portant el seu instrument i interpretant algunes cançons amb la banda.

L'inici de la Patum de les Andròmines, l'única celebració patumaire 100% sense foc, serà a les 19.00 hores del 13 de juny, amb l'assaig de la Patum Infantil a la plaça de les Cols. A partir de les 20.00 hores, es podrà gaudir d'un sopar popular (5 euros el tiquet i beguda a part) i del que han anomenat Tast de castells, que és una mostra de l'assaig de la colla. Serà a les 21.00 hores que tots els participants d'aquesta particular Patum podran lluir les seves peces, remarcant el caràcter participatiu de la cita. La jornada clourà amb una ballada de Bon Hop de Swing (22.00 hores).

L'endemà, 14 de juny, serà el torn del ja també consolidat Caixa o Faixa, organitzat juntament amb Peu de via. Consisteix en un concurs d'escalada de caixes de cervesa que tindrà una disciplina infantil a les 19.00 hores i l'adulta a les 20.30 hores. La inscripció anticipada té un preu de 3 euros i 4 si es fa el mateix dia. A més, durant el certamen dels grans també se servirà sopar de pintxos (5 euros amb beguda).

Abans del concurs, i tal com ha posat en relleu la secretària dels Castellers de Berga, Anna E. Puig, també s'han programat dues propostes per anar escalfant motors pel concurs. Es tracta de la presentació del conte La Patum Capgirada, obra de Gemma Rosell i Antònia Molera, amb il·lustracions d'Angelina Vilella (16.00 hores); i de l'assaig especial dels Quatre Fuets (17.00 hores).

Aspiració de 7 per diumenge

La cirereta d'aquest cap de setmana casteller previ a la Patum serà la Diada Castellera dels Quatre Fuets. Enguany, hi participaran els Castellers de Vilafranca i els Capgrossos de Mataró, a més dels amfitrions. La colla berguedana vol fer una aposta segura per una de les cites més esperades per l'entitat, avançant que "portarem castells de 7 de gamma alta". Així s'ha expressat el cap de colla, Marc Rovira, qui ha incidit que "el nostre fonament és anar a segur i tenir garanties que podem descarregar tot el que portem".

En aquest sentit, Rovira ha emfatitzat la importància de tenir prou gent a plaça per poder tirar endavant aquestes grans construccions, i ha aprofitat la presentació per fer una crida a tots els socis a assistir als assajos d'aquesta setmana per assegurar les propostes. Sigui com sigui, confia que aquesta cita serà, com anys anteriors, una de les més concorregudes "per l'efecte Patum", esperant una plaça "que farà patxoca" i convidant la gent de Berga i d'arreu del Berguedà a apropar-s'hi.

La jornada del 15 de juny arrencarà a les 09.00 hores amb les Matinades des de la plaça Santa Magdalena i la baixada en comitiva fins al Cinema Catalunya. A les 11.00 hores, engegarà una cercavila cap a la plaça Sant Pere, on els pilars caminants donaran el tret de sortida de la Diada dels Quatre Fuets (11.30 hores). Cal tenir en compte que ja l'any passat es va optar per avançar dos quarts d'hora l'inici, per intentar combatre la calor.

"És un debat que està obert entre totes les colles castelleres, sobretot pensant en les actuacions de ple agost en festes majors del sud. Comença a tocar-nos de prop i diumenge pot ser un bon exemple", ha compartit al voltant dels condicionants climàtics el president, qui ha confirmat que "a nosaltres ens faria molt contents complir la plaça pels Quatre Fuets, però sovint no es pot estar al mig de la plaça durant la Diada".

Algunes mesures que impulsaran, a més del canvi d'hora, és demanar carpes per protegir la canalla i aprofitar l'espai d'ombres a la plaça. En tot cas, tot i avançar que "passar-la a la tarda com han fet algunes diades d'arreu ens queda molt lluny" no descarten que "el canvi climàtic ens obligui a plantejar-nos-ho". Així mateix, també han recordat que la diada es podrà seguir en directe per Televisió del Berguedà, oferint la possibilitat que tothom la pugui gaudir encara que sigui des de casa.

Les darreres pinzellades del dia i el cap de setmana seran amb el dinar en acabar les actuacions i un concert a les 15.30 hores de Thug Life i PD Salasxic, per enllaçar amb els Quatre Fuets. La prova de foc dels fuets engegarà a les 20.00 hores a la plaça de Viladomat.