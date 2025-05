«Una persona no mor mai si se la recorda»: Berga s'uneix per homenatjar Josep Maria Isanta

Berga ha recordat aquest dimecres un dels episodis més dolorosos de la història recent de la ciutat: l'assassinat de Josep Maria Isanta Casellas. D'aquells fets, avui n'ha fet 20 anys i, per homenatjar el jove i mantenir viu el seu esperit i els seus valors, s'ha inaugurat un mural a la plaça Cim d'Estela amb una emoció compartida per les prop de 250 persones que s'hi han acostat. "Una persona no mor mai si se la recorda", ha assenyalat Marc Travé, amic i un dels participants en l'acte.

La peça artística que ara presideix la façana lateral del número 13 del passeig de la Indústria ha estat obra de Roc Blackblock. El muralista ha reconegut que malgrat que "sempre acabo generant un vincle fort amb la persona que protagonitza l'obra", aquest encàrrec ha suposat "un repte especialment sensible", per la proximitat dels fets i el record tan viu d'Isanta, entre amics i familiars.

Per a l'artista, el mural és una representació de la tècnica japonesa del kintsugi, que es fonamenta en reparar les esquerdes de les peces de ceràmica amb or, per tal de posar-les de manifest. "Els buits es tornen daurats, i les absències prenen tot el protagonisme que mereixen", ha detallat, incidint que "les ferides ens configuren i defineixen com a persones i societat, però també ens defineix què decidim fer amb aquestes ferides". "La família Isanta i tot Berga té una ferida profunda que no es pot oblidar, dissimular o amagar, ans al contrari: cal reivindicar-la", ha valorat l'artista, que ha culminat apuntant que "espero que aquest mural sigui un kintsugi que mantingui present a la ciutat l'absència del Josep".

L'agraïment de la família per l'escalf de la ciutat

El moment més emotiu del vespre ha estat amb la intervenció per part de la família. Ha començat a parlar la mare, Nuri Casellas, i ha hagut d'acabar de llegir l'escrit la parella del germà d'Isanta, Raquel Pey. La família ha recordat com va ser la darrera interacció amb Josep Maria Isanta: "Ens vam acomiadar amb dos petons i nosaltres ens en vam anar a donar un volt per la fira i a fer un cafè al Bogart. Quan vam baixar a buscar el cotxe, a la baixada del Canal, ens van dir que estava a l'hospital".

La corredissa fins al centre sanitari de seguida es va convertir en el moment que cap pare o mare voldria viure: "Vam entrar a urgències i una doctora, sense cap escrúpol, ens va dir que era mort". A partir d'aquí, la família indica que el conjunt de la ciutat els va abraçar i acompanyar, i per això han expressat la seva gratitud amb el conjunt de la població. Això sí, també han recordat el mal tracte que van percebre per part del Govern aleshores, que "no ens va ajudar en res i va posar pals a les rodes en tot".

Més enllà del dolor, la família ha incidit en donar les gràcies pel suport al llarg d'aquests anys i pels actes que aquests dies estan permetent reivindicar la figura d'Isanta. Per això, celebren l'impuls del nou mural, per tal que "les següents generacions també el recordin i no torni a passar una cosa així mai més".

La família Isanta-Casellas també ha intervingut en l'acte

Lídia López

Petició de l'alcalde perquè l'exconsellera "ens deixi en pau"

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha comparegut en la presentació com a amic i com a batlle. En referència a la seva relació d'amistat, Sànchez ha reconegut que no és capaç ni d'oblidar ni de perdonar. "Al Pep, mai l'oblidaré", ha recalcat, tot reconeixent que ja ha començat a parlar-ne al seu fill "perquè vull que sàpiga qui era el Pep i què significava per mi". També ha emfatitzat que "tampoc puc perdonar a unes persones que, de forma irracional, violència per violència i sense cap mena de justificació, van irrompre uns concerts i van furtar la vida d'una persona de 22 anys".

De fet, aquest ressentiment també l'ha expressat respecte de les últimes paraules de l'aleshores consellera d'Interior, Montserrat Tura: "Si us plau, que ens deixi en pau". "Han passat 20 anys i, lluny de retractar-se de les paraules que en aquell moment van fer molt mal a tota la societat berguedana, es reitera criminalitzant els casals i els ateneus, com si la gent que va irrompre en els concerts tingués una part de raó", ha exposat el batlle, qui ha reiterat: "Montserrat, deixa-ho estar. Dedica't a la teva vida i, sobretot, deixa Berga i la seva gent en pau. T'ho agrairé molt".

En qualsevol cas, Sànchez ha reiterat l'acompanyament de l'Ajuntament de Berga a la família i els amics i ha desitjat obertament que "els valors de la gent de Berga i les futures generacions fossin com els del Pep, que era una persona compromesa i entregada". "Ens va ensenyar que compartir és viure i estic convençut que ell sí que hauria estat capaç de perdonar", ha conclòs.

Música per acompanyar els sentiments

A banda dels parlaments, a tocar de la mirada de Josep Maria Isanta plasmada en el nou mural inaugurat, l'acte també ha comptat amb dues actuacions musicals per part d'amics del jove. D'una banda, han intervingut Marcel Tuyet i Marc Travé, a l'inici de la trobada. I, a la cloenda, ha estat Manolito qui ha posat la veu i la guitarra per acomiadar els assistents. "Han passat 20 anys i cadascú té la seva lluita dins", ha manifestat Manolito sobre el procés de dol viscut en aquest període.

La música també estarà present en el pròxim esdeveniment per rememorar Josep Maria Isanta. Serà aquest divendres, 30 de maig, quan es reviurà el concert d'aquella nit de Barraques de Patum quan va morir el jove: hi actuaran The Ajos Porros Band, Kolumna Metralla i Esperit de Vi. Abans, s'ha programat una xerrada a la plaça Viladomat (18.00 hores) i un sopar popular a l'avinguda del Canal Industrial (20.00 hores).