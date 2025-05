Vera renova i amplia el patrocini pel finançament de la Patum

L'Ajuntament de Berga i l'empresa de telecomunicacions Vera han escenificat aquest dimecres, a l'espai de l'exposició permanent de la Patum del Convent de Sant Francesc, l'acord per renovar i ampliar el patrocini pel finançament de la festa berguedana. En concret, l'aportació creix fins als 16.000 euros, amb una col·laboració que també implica accions de dinamització i noves solucions tecnològiques. D'aquesta manera, el consistori continua treballant en la línia per ampliar les fonts de finançament de les festes de Corpus.

"Agraïm l'aposta de Vera per la Patum", ha compartit l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, qui ha assenyalat que la prova pilot de col·laboració de l'any passat va resultar positiva, comprovant l'encaix de la marca i la festa. "Com a Patum, és evident que estem buscant patrocinadors privats, però tampoc ens volem vendre ni a qualsevol preu ni a qualsevol marca", ha declarat al respecte el batlle, qui ha incidit que des del consistori estan "contents que Vera torni a apostar per la festa i ho faci encara amb més força".

Tal com ha detallat el director general de Vera, Jordi Compte, la relació de l'empresa amb la festa "va més enllà de la part merament tecnològica i de la connectivitat que puguem ajudar a la ciutat durant aquests dies", pel fet que també té a veure al lligam que vol establir la companyia amb "la tradició i la cultura catalanes". "Poder tornar a ser presents a la Patum ens explica molt bé qui és Vera", apunta. Així, el patrocini creix, passant dels 10.000 euros aportats l'any passat als 16.000 d'enguany.

Més enllà de l'aportació econòmica, la relació de Vera amb la Patum també s'evidenciarà amb altres serveis. Segons el responsable de patrocinis de Vera, Jordi Serra, l'empresa s'encarregarà d'instal·lar una xarxa de fibra òptica per connectar la pantalla de la plaça Viladomat, cosa que permetrà "que l'emissió sigui en rigorós directe i no hi hagi un decalatge amb l'acció a la plaça". Així mateix, la botiga de la companyia a Berga exposarà les propostes participants en el concurs de cartells de la Patum d'enguany, de l'1 al 29 de juny.

Ara bé, les activitats més destacades seran les adreçades al públic infantil i familiar. D'una banda, la marca s'ocuparà de la instal·lació d'una pantalla a la plaça del Forn el Divendres de Patum a la tarda, durant la celebració de la Patum Infantil Completa. L'espai s'anomenarà La Patumeta i vol convidar al públic més sensible amb els sorolls i les aglomeracions a gaudir igualment de la festa. A més, Vera organitzarà un joc inspirat en el geocaching per amagar figures patumaires (Gegants de goma, Maces i altres). La dinàmica consistirà en l'enviament d'un SMS cada tres hores a les persones inscrites al joc amb una ubicació de Google Maps, dirigint-los a diferents espais de la festa, on algú de la companyia entregarà el premi a la primera persona que arribi.

Reforç del finançament de la Patum

El patrocini de Vera se suma al que aquest 2025 també farà Tractaments Ecològics, d'11.000 euros i enfocats als concerts de les Barraques de Patum. Des de l'àmbit institucional, contribueixen al finançament de la festa la Generalitat, amb 125.000 euros i el compromís d'augmentar la xifra amb un nou conveni de col·laboració, i des de la Diputació de Barcelona, que n'aporta 15.000 i ha acordat incrementar la xifra fins als 70.000 a partir del Corpus vinent.

Aquestes sumes serveixen per reduir la càrrega que ha de fer front la corporació local any rere any. Segons Sànchez, el cost anual de la Patum oscil·la "entre els 600.000 i els 700.000 euros, que per un Ajuntament com el de Berga, són molts diners".