La Patum suma el tercer patrocinador privat aquest 2025

L'Ajuntament de Berga ha tancat el tercer acord de patrocini de la Patum amb una empresa privada aquest 2025. Es tracta de la berguedana Tecníber, que aportarà 10.000 euros que es destinaran a cobrir part de les despeses derivades de la celebració del Corpus a la capital del Berguedà.

"La col·laboració d'empreses com Tecníber és clau per preservar l'essència de la festa i alhora ens permet optimitzar els recursos municipals", ha posat de manifest l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, qui ha fet una valoració positiva de la implicació del teixit empresarial local en el sosteniment de la festa. La diversificació de les fonts de finançament de la Patum, tant d'origen públic com privat, ha estat un repte per l'equip de govern especialment a partir de la represa després de la pandèmia, en un context que els costos generals del seu desenvolupament han anat a l'alça.

El gerent de Tecníber, Josep Fígols, ha compartit que "estem molt orgullosos de patrocinar la Patum, una festa que té més de 600 anys d'història i que ha demostrat una extraordinària capacitat d'adaptació al llarg del temps". Per a l'empresa, "patrocinar la Patum representa una manera de preservar la nostra identitat cultural i tradicional com a berguedans", ha assenyalat.

En aquest sentit, des de la companyia emfatitzen el seu suport a la Patum Infantil i la Patum de la Llar: la primera, perquè "els infants són el futur i l'essència de la continuïtat d'aquesta festa"; i la segona, pel fet que resulta en un espai per "promoure l'accessibilitat i donar protagonisme a totes les persones amb diversitat funcional que hi vulguin participar".

Com a contraprestació a l'acord de patrocini, Tecníber tindrà visibilitat en diversos suports digitals i físics del material gràfic oficial de la pròxima edició de la Patum, que es desenvoluparà del 17 al 22 de juny. També tindrà presència en diferents espais publicitaris de la ciutat, en el decurs de la festa.

D'aquesta manera, Tecníber se suma al llistat d'acords de patrocini que disposa l'Ajuntament de Berga per a l'edició del 2025, i que en alguns casos s'ha confirmat que tindran continuïtat en el futur. És el cas del conveni amb la Generalitat, la Diputació de Barcelona, Vera i Tractaments Ecològics.