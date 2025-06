La Patum de Berga 2025: programa, dates i horaris

Berga ho té tot a punt per celebrar un any més la Patum. Aquest 2025 la festa se celebrarà del dimarts 17 fins al diumenge 22 de juny, quan la capital del Berguedà es convertirà en un espai de retrobaments, de tradició, cultura i alegria. Són molts els berguedans que any rere any esperen aquestes dates per gaudir al màxim d'aquest referent cultural del país i del món.

I és que la Patum, amb els seus més de 600 anys d'història, va ser reconeguda per la Unesco com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat l'any 2005. Així, en l'edició d'aquest 2025, la Patum compta amb un programa carregat, amb actes que combinen la tradició amb algunes novetats. Enguany la samarreta oficial està inspirada amb el so del Tabal, i també hi ha novetats com els caps dels Nans Nous infantils. A continuació trobaràs tot el programa detallat de la Patum de Berga, els horaris i les ubicacions perquè no te'n perdis cap! Consulta aquí totes les notícies relacionades amb la Patum 2025.

Programa de la Patum 2025 pel dimarts 17 de juny

18:30 h – Patum de la Fundació La Llar amb la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga i músics de la fundació - plaça de Sant Pere

El talent local dona vida al Concert de Patum de 2025

Programa de la Patum 2025 pel dimecres 18 de juny

12:00 h – Passada del Tabal i els Quatre Gegants - Sortida: plaça de Sant Pere

- Sortida: plaça de Sant Pere 20:00 h – Passada del Tabal, Maces, Guites i Gegants Vells (amb Tirabols finals) - carrers de Berga

(amb Tirabols finals) - carrers de Berga En paral·lel – Punt Lila i barra de còctels sense alcohol - plaça Viladomat

i barra de còctels sense alcohol - plaça Viladomat En paral·lel – Punt Lila itinerant

Passacarrers de la Patum 2025: mapes amb els recorreguts i horaris

Programa de la Patum 2025 pel dijous 19 de juny (Corpus)

09:30 h – Engegada de coets i passada amb la Cobla Pirineu - plaça de Sant Pere

amb la Cobla Pirineu - plaça de Sant Pere 10:30 h – Missa Major amb l’Orfeó Berguedà - església de Santa Eulàlia

amb l’Orfeó Berguedà - església de Santa Eulàlia 12:00 h – Patum de Lluïment amb la Cobla Pirineu - plaça de Sant Pere

amb la Cobla Pirineu - plaça de Sant Pere Tot seguit – Sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell - plaça de Viladomat

amb la Cobla Jovenívola de Sabadell - plaça de Viladomat 16:30 h – Concert amb la Cobla Jovenívola de Sabadell - residència Nostra Senyora de Queralt

amb la Cobla Jovenívola de Sabadell - residència Nostra Senyora de Queralt 18:00 h – Sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell -plaça de Viladomat

amb la Cobla Jovenívola de Sabadell -plaça de Viladomat 21:30 h – Patum Completa amb la Cobla Pirineu -plaça de Sant Pere

amb la Cobla Pirineu -plaça de Sant Pere En paral·lel – Punt Lila - plaça Viladomat

- plaça Viladomat En paral·lel – Punt Lila itinerant - plaça Doctor Saló

- plaça Doctor Saló Tot seguit – Sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell - plaça de Viladomat

Coneix les parelles administradores de La Patum i Els Elois d'aquest 2025

Programa de la Patum 2025 pel divendres 20 de juny

09:00 h – Sortida i passada de la Patum Infantil - Espai Jove (Carrer Mossèn Espelt, 13)

- Espai Jove (Carrer Mossèn Espelt, 13) 11:00 h – Missa amb la Coral Queraltina - església de Santa Eulàlia

amb la Coral Queraltina - església de Santa Eulàlia 12:00 h – Patum Infantil de Lluïment - plaça de Sant Pere

- plaça de Sant Pere Tot seguit – Lliurament de premis del Concurs de Dibuix Infantil - casa Consistorial

- casa Consistorial 17:00 h – Patum Infantil completa - plaça de Sant Pere

- plaça de Sant Pere En paral·lel – La Patumeta - plaça del Forn

- plaça del Forn 18:30 h – Barraques de Patum - Josep M. Isanta - plaça Cim d’Estela

- plaça Cim d’Estela En paral·lel – Punt Lila - plaça Viladomat i Plaça del Forn

- plaça Viladomat i Plaça del Forn En paral·lel – Punt Lila Barraques - plaça Cim d'Estela

Barraques de Patum 2025: consulta el programa de concerts

Programa de la Patum 2025 pel dissabte 21 de juny

11:00 h – Passada amb la Cobla Ciutat de Berga - carrers de Berga

amb la Cobla Ciutat de Berga - carrers de Berga 12:00 h – Lliurament de títols de Patumaire i premis del Concurs de Cartells - casa consistorial

i premis del Concurs de Cartells - casa consistorial 12:30 h – Sardanes amb la Cobla de l'Escola Municipal de Música de Berga - plaça de Sant Joan

amb la Cobla de l'Escola Municipal de Música de Berga - plaça de Sant Joan 16:30 h – Concert amb la Cobla Berga Jove - residència de Sant Bernabé

amb la Cobla Berga Jove - residència de Sant Bernabé 18:00 h – Concert amb la Cobla Berga Jove - Berga Residencial

amb la Cobla Berga Jove - Berga Residencial 11:00 h – Passada del Tabal, Maces, Guites i Gegants Vells (amb Tirabols finals) - carrers de Berga

(amb Tirabols finals) - carrers de Berga 21:00 h – Barraques de Patum - Josep M. Isanta - plaça Cim d’Estela

- plaça Cim d’Estela En paral·lel – Punt Lila - plaça Viladomat

- plaça Viladomat En paral·lel – Punt Lila Barraques - plaça Cim d'Estela

La Patum reforça la prevenció de les violències masclistes i els serveis de consums saludables

Programa de la Patum 2025 pel diumenge 22 de juny

09:30 h – Engegada de coets i passada amb la Cobla Ciutat de Berga - plaça de Sant Pere

amb la Cobla Ciutat de Berga - plaça de Sant Pere 10:30 h – Missa amb interpretació de la Missa Patumaire - església de Santa Eulàlia

amb interpretació de la Missa Patumaire - església de Santa Eulàlia 12:00 h – Patum de Lluïment amb la Cobla Ciutat de Berga - plaça de Sant Pere

amb la Cobla Ciutat de Berga - plaça de Sant Pere Tot seguit – Sardanes amb la Cobla Berga Jove - plaça de Viladomat

amb la Cobla Berga Jove - plaça de Viladomat 18:00 h – Sardanes amb la Cobla Berga Jove - plaça de Viladomat

amb la Cobla Berga Jove - plaça de Viladomat 21:30 h – Patum Completa amb la Cobla Ciutat de Berga - plaça de Sant Pere

amb la Cobla Ciutat de Berga - plaça de Sant Pere En paral·lel – Punt Lila - plaça Viladomat

- plaça Viladomat En paral·lel – Punt Lila itinerant - plaça Doctor Saló

- plaça Doctor Saló Tot seguit – Sardanes amb la Cobla Berga Jove - plaça de Viladomat

Així s'adapta el porta a porta de Berga a la Patum del 2025