Així s'adapta el porta a porta de Berga a la Patum del 2025

La celebració de la Patum implica canvis en la recollida porta a porta de Berga. Les alteracions en el servei s'allargaran entre el 16 i el 22 de juny i afecten especialment el veïnat resident al Barri Vell i al voltant de l'espai de la fira paral·lela a les festes de Corpus a la ciutat.

Tal com ha fet saber el Consell Comarcal del Berguedà, administració responsable del servei, el principal canvi és la supressió de la recollida porta a porta en la zona on es desenvolupen els principals actes de la festa. La mesura inclou el conjunt del Barri Vell: des de la Ronda Queralt a la carretera de Ribes; fins als carrers Pinsania, Pujada del Castell i Santa Magdalena al nord i la Ronda Moreta al sud.

D'altra banda, aquesta pausa també s'estendrà al voltant de la fira patumaire, incloent-hi: la Gran Via -entre la Rasa dels Molins i l'avinguda del Canal Industrial-, la plaça Viladomat, els carrers Verge de la Salut i Lluís Millet, el passeig de la Indústria -fins a l'altura del CAP-; l'avinguda del Canal Industrial -fins a l'altura del carrer Manso Solà-, a més de la plaça Cim d'Estela, i els carrers Vila de Bagà i Guardiola de Berguedà.

Per suplir el pas dels camions, l'ens supramunicipal instal·larà àrees de contenidors en "punts estratègics" per facilitar la retirada de la brossa entre el 18 i el 22 de juny. D'una banda, hi haurà 11 punts duals de rebuig i orgànica; i de l'altra, també s'habilitaran 8 àrees completes per llençar papers, envasos, resta i orgànic. Els contenidors s'instal·laran els dies 16 i 17 de juny, i es buidaran dos cops al dia (a les 06.00 i les 15.00 hores).

Mapa d'afectacions del porta a porta a Berga per la Patum de 2025

Consell Comarcal del Berguedà

Altres canvis del porta a porta

Més enllà de la supressió delimitada del porta a porta, l'ens comarcal també ha decidit ajustar el calendari per tal que els camions de recollida no coincideixin amb la passada de Dimecres al vespre. En concret, el canvi té a veure amb la retirada de la fracció de rebuig, que en lloc d'executar-se el dimecres a la nit es passarà al dilluns, 16 de juny. El servei es durà a terme com habitualment. Tampoc patiran canvis els serveis programats la resta de la setmana, incloent-hi la recollida de les fraccions de paper i orgànic del dimarts, i d'envasos i orgànic el dijous i el diumenge.

En darrera instància, el Consell Comarcal puntualitza que, al llarg del mes de juny, l'oficina d'atenció al públic del Porta a Porta de Berga se situarà únicament al Telecentre. Funcionarà els dilluns i divendres, de 10.00 a 13.00 hores; i els dimecres, de 16.00 a 19.00 hores.

Aquestes modificacions que s'implementaran coincideixen amb les aplicades en l'edició 2024 de la Patum i, en comprovar el seu bon resultat, l'administració supramunicipal ha optat per replicar-los enguany.