Un salt de plens a Barcelona? L'Ajuntament de Berga «explora» la petició

L'Ajuntament de Berga ha rebut la petició d'una administració superior per portar un fragment de la Patum a Barcelona. Així ho han donat a conèixer alguns regidors en el decurs del ple ordinari de juny a la capital del Berguedà, que sense entrar en detalls sobre la proposta, han incidit en la necessitat que la decisió es prengui per acord al plenari. L'alcalde, Ivan Sànchez, afirma que a hores d'ara no hi ha cap proposta en ferm i que l'encàrrec del Consell Municipal de la Patum és de continuar-la "explorant".

La qüestió l'han plantejat Judit Vinyes, portaveu de Berga Grup Independent, i Ferran Aymerich, regidor de Junts per Berga. Aprofitant el torn de precs i preguntes, els dos electes s'han interessat al voltant d'aquesta iniciativa després que el batlle en fes referència en la darrera trobada de l'òrgan patumaire a la ciutat. I, més enllà de posicionar-se sobre la invitació com a tal, tots dos han argumentat que la decisió l'ha de prendre el plenari.

En concret, Aymerich i Vinyes han fet referència a l'actual regulació sobre la sortida de la comparseria patumaire fora de Berga i que té com a punt de partida un acord de ple que data del 3 d'octubre de 1963. El text estableix que no s'accedirà a les peticions de desplaçar la totalitat o part dels elements de la Patum sense l'acord previ del ple. "La decisió serà la quina sigui, però penso que ha de recaure a aquest plenari de 17 regidors i regidores, perquè si no estaríem fallant a un acord del ple", ha plantejat Aymerich.

Per part de Vinyes, a més del debat en sessió plenària, caldria fer una consulta perquè sigui el conjunt de la ciutat que es posicioni sobre aquesta qüestió. "Creiem que és una cosa seriosa i que s'ha de tractar bé", ha incidit la portaveu de BeGI, afegint que "no es pot crear un precedent". A més, també ha assenyalat que "dins la ciutat de Berga hi ha diferents visions" i per això creuen que és un debat que "va més enllà".

Moment que es col·loquen les benes a un saltador de plens

Bernat Cedó

"M'ha sorprès que avui aparegui això quan jo he estat totalment transparent amb el tema", ha declarat l'alcalde, Ivan Sànchez, que ha indicat que ho ha posat sobre la taula del Consell Municipal de la Patum "perquè és un òrgan consultiu, però jo me'l crec". En tot cas, el batlle ha assegurat que "avui dia, no estem en l'escenari que aquest acte acabi passant segur i tampoc estan clar els termes en els quals s’ha de dur a terme".

D'aquesta manera, Sànchez ha afirmat que "quan la cosa estigui clara, ho sabran els primers". Amb tot, en els intercanvis no s'ha especificat quin és el motiu o l'espai en el qual se celebraria la mostra, ni tampoc quina és l'administració superior que ha fet la demanda. Sigui com sigui, sí que s'han aportat algunes pinzellades sobre la petició, compartint que no se celebraria en un espai públic i que tampoc implicaria la sortida de cap figura.

A la vegada, l'alcalde ha valorat que no es pot considerar un salt perquè només concerneix 15 plens i ha assegurat que el cost d'aquesta activitat, comptant trasllats, pirotècnia i la música, aniria a càrrec dels organitzadors. Així, d'alguna manera, es vestiria l'activitat com una mostra d'artesania lligada a la cultura popular, tenint en compte també el procés de vestir cada ple.

No obstant això, Sànchez ha reiterat que "encara no està clar que se celebri" i que el que es va acordar en la reunió del Consell Municipal de la Patum va ser que "es continuaria explorant la proposta, i això és el que estem fent". Finalment, el batlle s'ha mostrat favorable a "millorar, actualitzar i refermar" l'acord del plenari del 1963 sobre la sortida de la imatgeria de la Patum.