Passacarrers de la Patum 2025: mapes amb els recorreguts i horaris

D'aquí tot just una setmana, la celebració de la Patum de 2025 donarà el tret de sortida. L'inici el marcarà, per tercer any consecutiu, la Patum de La Llar a partir de les 18.30 hores del 17 de juny, si bé la tradició situa l'engegada a les 12.00 hores del Dimecres de Corpus, amb la passada dels Gegants i el Tabal pel nucli i fins a la Residència Sant Bernabé, i de tornada a la plaça Sant Pere.

La ruta inicial es manté any rere any, però les passades nocturnes incorporen canvis i novetats any rere any. Tot i que l'estructura i zones de pas són similars, l'espai dels salts es veuen condicionats per l'entitat a la qual se cedeix en el cas del dimecres i de l'elecció dels administradors el dissabte. Nació Berguedà et facilita el detall dels dos recorreguts, mapes inclosos, perquè no et perdis cap detall.

Dimecres, 18 de juny

L'arrencada serà a les 20.00 hores des de la plaça Sant Pere, on es faran dos salts: per l'Ajuntament i per la secretària. El recorregut es dirigirà al Barri Vell, fent una volta circular per tornar a la plaça (s'aturarà als carrers Castellar del Riu, Pietat, plaça nova de la Pietat i Buxadé). El traçat s'endinsarà a una altra part del Barri Vell, amb els salts als carrers Balmes i Lluís Rosal per anar a fer cap a la plaça Viladomat. De nou, s'explorarà el nucli històric, amb aturades a les places Sant Ramon i de les Cols.

La segona meitat de la passada es desenvoluparà a l'espai centre/oest de la ciutat. Els salts s'executaran a la ronda Queralt, la plaça de la Creu, carrer del Roser, plaça dels Països Catalans i passeig de la Pau. El tram final serà amb els Tirabols a Sant Joan i Sant Pere, enfilant el carrer Major.

Recorregut del Passacarrers de Dimecres al vespre

Ajuntament de Berga

Dissabte, 21 de juny

La darrera passada del Corpus d'enguany arrencarà a les 19.30 hores des de la Plaça Sant Pere. A continuació, se celebrarà el primer salt en honor a una de les parelles administradores, Huesca-Tor, al carrer de l'Om. La ruta farà parada a dos dels emplaçaments més distintius del dissabte: la plaça Santa Magdalena i l'Hospital. En la baixada, hi haurà un altre salt pels administradors, en aquest cas Pons-Tarrés, a la carretera de Ribes. Les següents aturades també seguiran el programa habitual: Viladomat, Doctor Saló, Ciutat i Sant Ramon.

A la plaça del Forn s'hi viuran dos salts, incloent-hi el dedicat a la parella Sales-Soler. El recorregut pujarà fins a Sant Francesc i enllaçarà amb els salts de la plaça de la Creu i la de les Fonts. La recta final de la passada serà amb dos salts més a la plaça de Sant Joan, també el darrer escollit pels administradors Pons-Canal. Finalment, hi haurà els Tirabols, en aquest emplaçament i també a Sant Pere.