La Patum del 2025 clou els actes de Lluïment pensant en com fer millor pedagogia sobre la festa

La Patum de Lluïment del diumenge acosta el final del Corpus a Berga. La festa ha tornat a viure una jornada de molta calor a la plaça Sant Pere, com la resta de la setmana a la capital del Berguedà, on encara no està clar si el pont per la festivitat de Sant Joan ha influït acostant més o menys gent que habitualment. Sigui com sigui, des de l'Ajuntament constaten la necessitat de fer més pedagogia sobre la festa, tenint en compte els diferents episodis de desconeixement que s'han evidenciat enguany.

"Està clar que tothom és benvingut, però has de saber on vas. No tot s'hi val a la Patum", ha recalcat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, qui en la línia de l'expressat el divendres en reacció al primer Salt de Plens ha declarat que "som Patrimoni de la Humanitat i, per tant, tota la humanitat forma part de la nostra festa, però no tothom hi pot participar". "Si tu no vens amb una actitud positiva respectuosa cap a la festa, no hi tens cabuda", ha sentenciat.

Sobre el fet concret amb la Guita grossa de dissabte al vespre, el batlle ha valorat que "vull creure que és més un desconeixement i una por momentània perquè s'estaven cremant", evidenciant que "no va anar a més". En tot cas, ha posat sobre la taula la necessitat de fer més difusió sobre les casuístiques de la festa. "Haurem de buscar alguna forma per fer més pedagogia, sigui a través de l'Ajuntament, de la web de la Patum, de les nostres xarxes socials o amb el suport dels mitjans".

La idea actual consistirà en què, "les setmanes prèvies a l'inici de la Patum, haurem d'explicar molt bé com funciona cada salt perquè no ens trobem amb personatges que no saben ben bé on van, i es fiquen a un Salt de Plens pensant-se que és un correfoc qualsevol". "Està clar que això no funciona així i, insisteixo: tothom pot venir, però amb la premisa que has de respectar allò que els berguedans ens estimem tant", ha conclòs Sànchez, que també ha puntualitzat que aquest perfil més despitat "en el fons són una minoria". "La festa perdurarà com ho ha fet fins als nostres dies, l'únic que potser, en el món de les comunicacions que estem ara, haurem d'aprendre a informar millor, a veure si la gent ho capta", ha apuntat.

Una Patum amb el termòmetre disparat

Les declaracions del batlle han estat prèvies al tret de sortida a la Patum de Lluïment d'aquest diumenge, el darrer acte de migdia del Corpus d'enguany. Des d'abans de la sortida d'ofici s'ha fet evident la calorada a la plaça de Sant Pere on, novament, els vanos i els gorros han sobreeixit entre els milers de patumaires i els espais amb ombra s'han ocupat amb molta antel·lació.

El sol de justícia no ha impedit la celebració d'uns salts vistosos i executats amb la traça i comoditat habitual de Lluïment. Tot i que el termòmetre de la plaça ha arribat a marcar els 36 graus, els actes s'han desenvolupat sense incidents i amb les primeres pinzellades de tristor en l'ambient pel final que s'aproxima. Però restant escenes memorables, com el fet que Sara Prat hagi tornat a entomar les regnes del Tabal.

🟢🔴 Castanyoles i vanos es troben a la plaça de Sant Pere de #Bergahttps://t.co/VftKbR6BI3 pic.twitter.com/58wYfh6t2M — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 22, 2025

Amb tot, els berguedant s'emplacen al darrer capítol de la festa, a partir de les 21.30 hores d'aquest diumenge, quan es viurà la darrera Patum Completa del 2025.