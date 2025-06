El ritme d'aquesta Patum de Lluïment, la darrera del Corpus de 2025, ha estat a càrrec de Sara Prat. La jove tabalera de 18 anys ha repetit l'experiència del 2023, quan el seu pare i Tabaler titular, Xavier Prat, la va sorprendre cedint-li la responsabilitat el dijous. Enguany, haurà tingut l'honor de cloure els actes de Lluïment de l'edició d'enguany de la festa, vivint-ho amb la mateixa il·lusió i cuquet a dins.

"Estic molt nerviosa. No és el primer cop que toco a Lluïment, però igualment estic molt nerviosa i contenta alhora", deia instants abans que comencés la festa, als peus de les escales de l'Església de Santa Eulàlia i per on després han desfilat les autoritats en sortir de missa.

Per a Prat, l'experiència de Lluïment no té res a veure amb la del vespre. "Lluïment és molt més elegant", ha asseverat, incidint que "les Maces són amb música i els Tirabols es viuen diferent". A més, la Tabalera també ha destacat positivament l'ambient més familiar dels migdies: "Trobem molts nens i nenes petits a la plaça, que és part de la gràcia de la festa, que tothom la pugui saltar bé".

Ara bé, la finestra horària també fa d'aquesta celebració una de les més difícils de suportar pel que fa a la temperatura, i més en una edició com la d'enguany que s'ha escaigut cap a final de mes i amb una calorada considerable. "Fa moltíssima calor", ha certificat la berguedana, que en tot cas, ha tret ferro a la qüestió recalcant que "com que és una experiència inoblidable, aleshores s'aguanta".

Previsiblement, seran els darrers compassos que marcarà Sara Prat aquesta Patum, pel fet que, en principi, "a la nit no tocaré". En tot cas, ha afirmat que "estaré amb la comparsa, a disposar per tot el que necessitin". De fet, la Tabalera ha manifestat que aquesta unió que es viu a la comparsa és vital pel bon decurs de la festa: "Fem molta pinya amb els col·laboradors i jo suposo per això ens va tan bé".

Fet i fet, la jove Tabalera haurà culminat una Patum en primera línia, com ho fa des del 2018. "Cada any és una experiència nova i diferent, però la Patum és sempre una festa molt maca", ha sentenciat.