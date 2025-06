Patum de Berga 2025: la guia definitiva per viure la festa com un autèntic berguedà

Del 17 al 22 de juny, Berga es converteix en l'epicentre de la festa, la tradició i la cultura popular. La Patum d'aquest 2025 arriba carregada d'actes, emocions, salts, foc i identitat. Aquesta guia t'ofereix un recorregut complet per tot el que has de saber per gaudir-la com cal. Si vols viure-la com un autèntic berguedà o berguedana, aquesta és la teva lectura imprescindible.

Parlem d'una festa única, reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, que es viu des del primer dia amb una intensitat difícil d'explicar si no s'ha viscut mai. La música, el foc, els salts, les comparses i la comunió col·lectiva transformen Berga en un escenari viu, ple de rituals, emocions i una energia contagiosa. Aquí no hi ha espectadors: tothom forma part de la festa.

Patum de Berga 2025: programa complet, horaris i actes

Consulta tots els actes oficials, dies, hores i moments clau de la celebració: des dels esperats Salts de Plens fins als actes més íntims i les mostres religioses. Consulta el programa complet de la Patum 2025

Les parelles administradores de la Patum

Coneix les persones que enguany tenen el privilegi i la responsabilitat de representar els barris històrics durant la festa. La figura dels administradors és actualment protocol·lària, però continua sent un honor per les parelles berguedanes. Descobreix qui són les parelles administradores de la Patum de Berga de 2025

Programa de concerts de la Patum 2025

Més enllà de les tradicions, hi ha dues nits de Corpus que també són sinònim de música. Les Barraques de Patum reuneixen artistes d'estils diversos, des de grups locals fins a bandes de renom. És un espai on la festa guanya un altre ritme. Programa complet de concerts de la Patum de Berga de 2025.

Els recorreguts dels Passacarrers

Els Tabal, les Maces, les Guites i els Gegants, recorren els carrers i places de la ciutat per celebrar diferents salts, més enllà de Sant Pere. Per no perdre't cap moment, consulta els mapes, horaris i rutes dels Passacarrers de la Patum de Berga de 2025. Mira els mapes i salts de les pasades.

La Patum Infantil

Els més menuts també tenen el seu espai per viure la festa a la seva manera, amb elements adaptats i molta pedagogia. Una oportunitat per estimar la cultura des de ben petits. Descobreix les novetats de la Patum Infantil 2025.

El glossari imprescindible de la Patum

Si és la teva primera Patum o vols aprofundir-hi més, t'anirà molt bé aprendre el vocabulari bàsic de la festa. De fuet a Lambert, tot té un nom i una història. Consulta l'abecedari de la Patum.

La cançó tradicional de la Patum

Hi ha melodies que formen part del paisatge sonor de la festa, i que tots hem cantat o xiulat algun cop. Descobreix d'on surt i què representa la cançó que acompanya un dels moments més populars dels Passacarrers. Llegeix l'origen de la cançó de la Patum.

Opinions i mirades personals sobre la festa

I com sempre, la Patum també és memòria, emoció i vivència pròpia. Cada persona la viu a la seva manera, però totes comparteixen la màgia. Llegeix l'article d'opinió de Núria Planas Torrella: "Les Patums de la meva vida".

Guia per viure una Patum segura

La intensitat de la festa demana que tothom tingui present algunes mesures de seguretat bàsiques. Com actuar en cas d'accident? Quines són les millors proteccions? Aquí tens una guia senzilla i efectiva per gaudir amb responsabilitat. Llegeix la guia de seguretat per a la Patum de Berga de 2025.

La vaga de neteja, desconvocada

La CGT del Berguedà ha anunciat que la vaga prevista durant la Patum al servei de neteja d'edificis públics ha quedat desconvocada. Els motius de la decisió.

Porta a porta i recollida durant la festa

Fins i tot la recollida de residus s'adapta al ritme patumaire. Aquí t'expliquen com. Consulta com funciona el porta a porta durant la Patum.

Prevenció de violències i consums

Cada vegada més conscients, les institucions locals han reforçat la prevenció de les violències masclistes i han desplegat més punts d'informació sobre consums saludables i Punts Liles itinerants. Llegeix les mesures de prevenció aplicades.