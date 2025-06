Desconvocada la vaga de neteja als edificis públics de Berga durant el Corpus

La CGT del Berguedà ha decidit desconvocar la vaga prevista a partir d'aquest dimecres, 18 de juny, a l'empresa pública BRG Serveis. En especial, hauria afectat el servei de neteja d'edificis públics durant les festes de Corpus, incloent-hi espais molt transitats com l'Ajuntament i l'Hospital Vell, i altres punts d'interès com els lavabos de la zona de Barraques (plaça Cim d'Estela).

Segons informen des del sindicat, la decisió es basa en l'acord assolit amb l'Ajuntament de Berga (BRG és una empresa municipal) i que implica un increment del preu per hora extra de Patum a les 14 persones encarregades de la neteja de BRG a 32 euros -aquesta tarifació s'aplicarà ja aquesta Patum-. De fet, ja hi havia una entesa respecte d'aquest punt, constatant la importància de la seva tasca i la diferència existent respecte d'altres treballadors de la casa durant les mateixes dates extraordinàries.

L'element discordant en aquesta negociació era l'establiment d'un tant per cent mínim d'augment que exigia la CGT de cara a debatre unes millors condicions salarials al conjunt de treballadors de l'empresa pública (per sobre de la vintena). Finalment, l'acord facilitat pel sindicat recull que, al llarg del que queda d'any, es negociarà "una pujada de sou per sobre dels convenis de tot el personal de BRG" i que, en el cas del personal de neteja, s'aplicarà un "augment mínim del 3% del salari, no absorbible i per sobre conveni, aplicable a la nòmina de setembre".

Fet i fet, el consistori podrà gaudir dels serveis habituals de les treballadores de la neteja i de la resta de l'equip de BRG Serveis passada la setmana de Patum -la vaga s'hauria allargat fins al 27 de juny-. "És una petita victòria que esperem millorar durant la negociació, que començarà la primera setmana de juliol", han conclòs des de la CGT del Berguedà.