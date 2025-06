Vaga de neteja d'edificis públics durant la Patum

El servei de neteja d'edificis públics de Berga durant la Patum està en dubte. El motiu és que la CGT del Berguedà ha convocat una vaga dels treballadors de l'empresa pública BRG Serveis per mostrar el seu rebuig respecte de "la pèrdua de poder adquisitiu continuada dels treballadors de BRG". En aquest sentit, el sindicat ha establert dues demandes per desconvocar la vaga: que s'incrementi el preu per hora extra que cobren durant els dies de Patum els responsables de la neteja d'edificis públics i que s'apugi el sou base dels assalariats de les tres seccions que té l'empresa: neteja, zona blava i oficines.

Segons ha detallat el secretari general de la CGT del Berguedà, Josep Cara, la convocatòria de vaga compta amb el suport de la Intersindical (dels tres delegats, n'hi ha un de cada sindicat i el tercer és d'UGT) i s'ha previst del 18 al 27 de juny. D'aquesta manera, la principal afectació durant els dies de Patum seria la neteja de l'Ajuntament i l'Hospital Vell, força concorreguts durant la festa, i també la dels lavabos portàtils de la plaça Cim d'Estela. Els dies següents, també implicaria el servei de zona blava -no funciona durant el Corpus- i l'Oficina Local d'Habitatge, així com la neteja dels vestidors de la piscina municipal, que també se'n fa càrrec l'empresa pública.

En les negociacions que ja s'han celebrat, des de la CGT posen de manifest que s'ha pogut acordar un increment de la retribució específica per hora durant la Patum, establint "un preu una mica més digne que el que es tenia ara". Ara bé, la segona demanda que fa el sindicat, i que planteja l'augment del sou base "per sobre dels convenis sectorials que s'apliquen a l'empresa" no ha prosperat. "Ens diuen que ho veuen bé i que estan d'acord, però argumenten que ara no hi ha temps. Nosaltres entenem i acceptem que això no s'hagi d'implementar ara i estem oberts a negociar com s'aplicarà, però volem que s'estableixi un mínim perquè quedi clar que tindrem alguna cosa guanyada", declara Cara.

"Ells accepten que la factura de BRG cap a l'Ajuntament pujarà, doncs no costa fixar un mínim. Clar que nosaltres tampoc volem aquell mínim, però almenys serà un punt de partida ja clar", incideix el secretari general, que afirma que "si no tu no fixes un mínim, dir que et compromets a negociar no vol dir res". Amb tot, afirma que si es defineix aquest tant per cent mínim d'augment, desconvocaran la vaga: "Creiem que encara hi ha temps i que podrem arribar a un acord per desconvocar la vaga. És el nostre desig".

La modificació pressupostària com a principal escull

Per part de l'Ajuntament de Berga, administració paraigua de BRG Serveis, el regidor Aleix Serra ha recalcat l'acord del consistori per incrementar l'import de les hores extra de Patum. Serra assenyala que, actualment, ja hi ha estipulada una "remuneració superior als dies passius", si bé reconeix que "com que es tracta de sous en general bastant baixos, per molt que multipliquis les hores extres per un coeficient ens queda un import més petit que altres serveis de l'Ajuntament que treballen per Patum", motiu pel qual "estem a favor de pujar-les".

En canvi, precisa que l'increment salarial del conjunt de treballadors necessitarà més temps de maniobra, sent impossible de pactar-la en la setmana que queda per l'inici de la festa. "Això s'ha de negociar bé i amb molta cura, perquè el que no podem fer és prendre els acords ara i després ja veurem com es paga", exposa el regidor, que fa referència als passos que haurà de seguir aquesta eventual pujada un cop s'arribi a un acord: "Ha de quedar escrit en els pressupostos, i segurament caldrà fer una modificació, i també ho ha d'aprovar al Consell d'Administració. No és tan fàcil com en l'empresa privada, que ho firmes i ja es pot aplicar". En tot cas, creu que la voluntat expressada per l'empres i el consistori de debatre l'increment ja és, de facto, un compromís de mínims.

"Jo crec que amb la situació aquesta que hi ha bona voluntat per part de l'Ajuntament i per part de BRG, juntament amb la pujada immediata de les hores extra, que s'aplicaria ja en aquesta edició de la Patum, hauria de ser suficient per desconvocar la vaga. Però veurem com acaba", posa de manifest Serra, que es mostra confiat de poder lligar un acord: "Tenim dies encara perquè s'entenguin les dues posicions i puguem treballar a per Patum amb normalitat, que és el que necessita la festa i el que suposo que volen les treballadores".

Uns serveis mínims per determinar

En cas que aquesta entesa no acabi arribant, serà la Generalitat qui determini els serveis mínim a executar. Segons el regidor, s'establirant a partir del criteri del comitè i amb la proposta que a presentat BRG. En tot cas, des de la CGT ja avancen que impugnaran qualsevol servei mínim pel fet que no implica cap servei essencial i, per tant, "no estarien justificats". "Ha de prevaldre el dret a vaga", assevera Cara.

La plantilla de BRG Serveis consta amb més d'una vintena de treballadors, dels quals 14 s'ocupen del servei de neteja d'edificis públics.