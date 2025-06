Aquesta és la cançó tradicional de la Patum (i que has taral·larejat mil vegades)

Entre molts altres elements, la Patum de Berga es caracteritza per la seva particular banda musical. Unes melodies úniques que any rere any sonen pels carrers i les places de la ciutat i que identifiquen la festa.

Si ets un bon patumaire segur que les saps taral·larejar, les has ballat mil vegades i quan les escoltes se't posa la pell de gallina i et venen al cap imatges i records memorables de la festa. Les formacions encarregades d’interpretar les peces tradicionals de la Patum són la Cobla Pirineu, la Cobla Ciutat de Berga i la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga.

Totes elles són les encarregades de posar música en directe als diferents actes de la Patum que enguany se celebra del 17 al 22 de juny. Partitures fetes expressament per a cada una de les comparses que ballen plaça. Entre els músics patumaires cal destacar la figura de Joaquim Serra i Farriols, el Quimserra (Berga, 1834-1906), que va ser l'autor de les músiques dels Turcs i Cavallets, els Plens i els Nans Nous.

També té melodia pròpia l'Àliga, que juntament amb el seu ball destaca per la seva solemnitat. I altres, com els Gegants, han optat majoritàriament per cançons populars catalanes, tot i que també disposen d'algun ball propi. Però si hi ha una cançó que agrada especialment als patumaires pel caràcter festiu i el moment de la festa que representa. És la que es balla pel carrer Major, entre la plaça de Sant Joan -després dels Tirabols- i la plaça de Sant Pere: la cançó es titula Ella s'ho pensa.

Tot el que has de saber de la Patum 2025