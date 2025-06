No és la barreja: la beguda típica de la Patum que potser no coneixes i la seva recepta

Torna la Patum i tornen les tradicions. La festa per excel·lència de Berga compta amb diverses novetats i un programa d'actes extens per aquest 2025. Una de les accions que marca la festa és la ingesta de begudes -amb alcohol o sense- per passar la calor i refrescar-se durant la celebració del Corpus, i més enguany que cau pels volts de Sant Joan i es preveuen temperatures elevades.

Una de les més conegudes és la barreja: una mescla d'aiguardent i vi que s'elabora generalment amb moscatell i anís, a parts iguals. També es pot preparar amb moscatell i brandi o cassalla, vi ranci i anís o mistela i cassalla o brandi.

No obstant això, hi ha una altra beguda també molt popularitzada a la capital del Berguedà durant aquestes dates: el mau-mau, una beguda refrescant i alcohòlica que s'acostuma a servir en porró. Aquesta combina vermut negre amb gasosa (o sifó), és especialment apreciada pels joves durant els dies calorosos i troba un lloc destacat als bars de la ciutat. De fet, el més habitual és que et serveixin el mau‑mau en porrons de plàstic amb galet, tenint en compte la normativa sobre envasos de vidre durant les dates.

Recepta del mau‑mau

A continuació, t'oferim els ingredients necessaris per preparar un porró de mau-mau a casa:

Una part de vermut negre

Dues parts de gasosa (o sifó)

(o sifó) Gel

Un tros petit de pell de taronja

Instruccions: