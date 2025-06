El salt de Plens és un moment molt simbòlic i carregat de sentiments, tant pels que el viuen des de dins com pels espectadors que el gaudeixen des de casa. L'espectacularitat del foc i la comunió perfecta de tanta gent perquè tot rutlli és part de la màgia que any rere any fa possible que a Berga es visqui la Patum. Però aquesta joia és encara molt més intensa per als saltadors i saltadores, que fan part d'un dels episodis més màgics de la festa dipositant la seva seguretat en l'acompanyant, com ho ha fet Gal·la Torres.

Aquesta jove berguedana té 26 anys i enguany ha viscut el seu primer salt plens. "He saltat molts anys els Plens perquè m'agrada molt, però fent de ple és el primer cop", reconeixia una hora abans de saltar a la plaça de la Ribera. Allà esperava amb candeletes el gran moment, acompanyada de la seva família i amics que l'havien d'acompanyar a la plaça.

També el seu acompanyant, el Gerard Vargas, company de feina de la seva mare i amb experiència en l'àmbit. "Ha estat tot una mica improvisat perquè el salt me'l van donar ahir", apuntava la jove saltadora, qui reconeixia tenir plena confiança en la gent del seu voltant de cara a fer front al repte. "El Gerard ja ha acompanyat altres plens abans, així que em sento segura", compartia. I la seva mare i vincle principal amb ell validava la decisió: "Hi confio cegament".

Ara bé, malgrat la calma que aleshores mostrava la jove, era conscient que el neguit aniria in crescendo: "Ara estic bé, però crec que em posaré nerviosa quan pugi les escales". En tot cas, qualsevol mostra de nerviosisme seria del tot natural, tenint en compte que Torres vivia l'experiència com un moment únic: "És un salt molt important, i sent el primer tinc sentiments oposats de no saber ben bé què passarà. Però confio molt en la gent que m'acompanyarà, així que estic tranquil·la".

Maluradament, l'estrena com a saltadora de la Gal·la Torres s'haurà vist marcada per la interrupció del salt fruit d'una caiguda, tot i que de segur que la il·lusió guanyarà l'entrebanc.