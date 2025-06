Les comparses del Tabal i els Gegants són les protagonistes de l'arrencada del Dimecres de Corpus a Berga. Un dels noms propis d'aquest 2025 és el de Pere Gendrau, un dels dos geganters que enguany ha entrat en plantilla dels Geganters, juntament amb Pere Fernández. "Aquest any, tot i que fa més de 20 anys que estic a la comparsa, és un any és molt especial perquè és el primer que puc anar vestit així", ha celebrat.

La Patum de l'any passat, van deixar la comparsa Juli Gendrau i Xavi Raja, llocs que a partir d'aquest 2025 ocupen Gendrau i Fernández. En el cas del primer, ho fa sota les faldilles del Gegant Vell. "És un moment molt il·lusionant perquè és una manera diferent de viure-ho, encara més especial que normalment", incideix.

Moments abans d'engegar la passada, que ha començat puntualment a les dotze del migdia, a la comparsa encara no havien definit els balls que protagonitzaria cada geganter. Però no era una qüestió que preocupés a Gendrau "quan pugui ballar o no, per mi no és tan important", ha declarat, insistint que "la camisa és un premi després d'estar molts anys fent balls i participant amb la comparsa".

Més enllà d'aquesta oficialitat, un dels reptes que hauran d'entomar els geganters i el conjunt de persones que s'impliquen a la Patum és el d'una calor que, previsiblement, marcarà el Corpus d'enguany a la capital del Berguedà. "Està sent molt intensa aquesta Patum", s'hi ha referit Gendrau, qui ha apuntat que "com que ja porto moltes Patums a l'esquena, en recordo moltes com aquesta, d'acostar-se Sant Joan, amb una calor infernal".

🟢🔴 Comença la passada del migdia de la Patum 2025https://t.co/kAMs8FcXYi pic.twitter.com/nxZ1XVk8ir — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 18, 2025

Sigui com sigui, l'empenta patumaire que any rere any desperta els berguedans permetrà Gendrau a assumir les inclemències climàtiques. "Al final, ja tens coll avall que suaràs", ha explicat el geganter, qui ha asseverat que "durant la Patum fas coses que la resta de l'any segurament no podríem". "Durant la Patum es passa per sobre de tot", ha sentenciat.