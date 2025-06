Feia sis anys que no s'havia d'aturar cap Salt de Plens durant la celebració de la Patum, però anit es va trencar la ratxa. El primer salt de la nit i de l'any es va haver d'aturar poca estona després que comencés per unes caigudes consecutives a la zona del Tabal. La comparsa va veure impossible reconduir mentre s'executava el salt, i per això va prendre la decisió d'encendre la bengala i fer que els llums s'engeguessin i la música s'aturés. Per a l'alcalde, Ivan Sànchez, que justament saltava fent d'acompanyant, la situació d'aquest Dijous de Corpus va ser fruit de la inexperiència i, sobretot, de la inconsciència.

"Crec que hem de reforçar el missatge que hi havia força gent que no sabia on coi anava. I aquesta és la realitat", ha lamentat el batlle aquest divendres fent balanç de l'episodi, assegurant que ell mateix va poder observar que "hi havia molta gent amb pantalons curts i màniga curta". "Puc constatar que hi havia molta gent que no sabia realment on anava. I la comparsa també m'ho va expressar d'aquesta manera parlant després", ha reiterat.

De fet, Sànchez va viure de primera mà les caigudes, ja que es trobava saltant per l'indret on van ocórrer els fets. "Van caure just davant meu", afirma, explicant que "de cop i volta va començar a caure gent, i tot i que n'aixecaves dos o tres, tornava a caure més gent". "Per sort, no va caure cap Ple, que la cosa evidentment hagués sigut pitjor", ha puntualitzat l'alcalde, compartint al cent per cent la decisió d'aturar el salt: "Quan es va veure que era impossible aixecar tothom sense aturar-lo, van prendre la decisió de parar. I penso que va ser una bona decisió perquè, com deia el cap de colla, prefereixo parar un Salt de Plens que haver de lamentar una cosa pitjor".

És per aquest motiu que Sànchez torna a posar de manifest la importància d'anar ben preparat a la Patum, i en especial, al Salt de Plens. "És una cosa que dic sempre, que tothom és benvingut sempre quan entengui què és la festa, la cuidin i la respectin com ho fem nosaltres. Tothom és benvingut, vingui d'on vingui, però han de respectar la festa. I penso que al primer Salt de Plens n'hi havia alguns que no ho van entendre". Segons les estimacions de l'alcalde, la caiguda va acabar implicant entre 15 i 20 persones, si bé no va comportar cap ferit de gravetat ni afectació fora del comú.

160 cremades ateses a l'Hospital de Campanya

Per part dels cossos de seguretat, en el resum d'incidències s'ha fet referència a prop de 280 atencions sanitàries durant el dia i nit d'ahir. Més de la meitat (161), es van correspondre a cremades, principalment de primer grau -se'n van comptabilitzar sis de segon i una de tercer-. També destaquen les 20 ferides, 18 contusions i 12 patologies oculars tractades. D'altra banda, també es van atendre set lipotímies, quatre intoxicacions etíliques i quatre crisi d'ansietat.

El resum facilitat per la Policia Local també recull el balanç de les 765 lectures de proves d'alcoholèmia efectuades, entre les quals es van imposar nou denúncies a conductors que van emetre un resultat positiu. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, s'han detingut tres persones per furts de mòbils, podent recuperar 17 telèfons. D'aquests, nou ja han estat entregats als seus propietaris, un cop presentada la corresponent denúncia. Finalment, el cos local comunica l'aixecament d'una acta de denúncia a una persona per fer les necessitats fisiològiques a l'espai públic.