Una nit d'emocions i sentiments culminada amb un salt de Plens interromput

Berga ha viscut la seva primera catàrsi de foc del 2025, amb entrebancs. El salt de Plens que havia de posar la cirereta a una vetllada de moltes sensacions a la plaça Sant Pere ha quedat interromput per una caiguda sota el balcó de Tabal, que ha obligat a engegar les llums i finalitzar el salt sense música. Es reforça el caràcter de sorpresa que s'ha viscut durant la primera Patum Completa d'enguany.

Només començar la celebració, els milers de patumaires concentrats a la plaça han presenciat una novetat inesperada en l'habitual arrencada. A més d'entonar el Cant dels Segadors i desplegar la gran estelada des de l'església de Santa Eulàlia, un grup de persones ha deixat caure una lona de grans dimensions amb la imatge de cap per avall del rei Felip VI.

De seguida, les comparses han pogut notar de primera mà que seria una nit difícil pel que fa a les aglomeracions, amb molta necessitat d'empentes per poder-se fer un forat prou bo per poder saltar. Malgrat això, no s'han evidenciat incidents importants.

Els salts s'han anat desenvolupant amb la intensitat que és habitual i l'alegria compartida, que s'ha vist puntualment substituida per un halo d'emoció i melancolia amb l'homenatge a Josep Maria Isanta. Ho ha fet la seva colla, la dels Nans Nous, que li ha dedicat el segon salt de la nit amb unes emotives paraules.

Com si parlessin els quatre nans, s'ha fet referència a l'enyorança cap al jove, que la pròxima nit de Patum hauria saltat amb el nan del barret blau. Aquella nit no va arribar mai perquè li van llevar la vida dos vespres abans, als concerts de Barraques de Patum. Avui, per recuperar aquell desig, el seu germà, Jordi Isanta, ha estat el ballador del nan del barret blau.

De fet, per rememorar més el que hauria estat aquella nit, han recuperat els vestits que aleshores duia la colla. En paral·lel, la gent de la comparsa portava la samarreta en honor al jove, amb la inscripció que més l'identifica "Compartir és viure". En tornar al baixos de l'Ajuntament, les abraçades han fet més evident les emocions que s'han viscut.

La comparsa dels Nans Nous ha viscut amb molta emoció el record a Josep Maria Isanta

Bernat Cedó

La intensitat d'aquest moment s'ha mantingut fins al salt de plens, celebrat a continuació. Tot i que ha arrencat fins i tot una mica més d'hora que anys anteriors, de seguida s'ha evidenciat que no salt plàcid. Als pocs segons d'encendre el centenar de fuets convocats aquesta nit (vestits amb un total de 900 fuets), s'ha encès una bengala que ha obligat a engegar els llums i aturar la música. El motiu ha estat una caiguda sota el balcó del Tabal que, aparentment, ha quedat ràpidament solventada.

El primer salt de Plens del 2025 a Berga

Bernat Cedó

Tot i el regust agredolç, els patumaires han continuat gaudint de la nit de dijous, fent front a la calor que aquest 2025 està marcant el Corpus.