La Patum Completa del dijous ja està en marxa a Berga. Com és habitual, la celebració ha arrencat amb la interpretació d'Els Segadors per part de la Cobla Pirineu, encarregats de posar la música aquest vespre-nit. Novament, la plaça de Sant Pere, plena de gom a gom, ha viscut en aquest tret de sortida un moment únic i vibrant, amb sorpresa inclosa: el desplegament d'una gran lona amb la fotografia de Felip VI de cap per avall.

Puntuals, al toc de dos quarts de deu de la nit, ha donat el tret de sortida a la Patum Completa. L'encarregat de marcar l'inici ha estat el Tabal, que de seguida ha fet saltar en un crit uníson els patumaires concentrats a la plaça, alguns des de feia ben bé una hora o més.

A mesura que sonaven les notes de l'himne, una estelada de grans dimensions s'ha anat desplegant al llarg de la plaça, sortint des del capdamunt de les escales de l'Església de Santa Eulàlia. I, de mica en mica, la bandera ha anat cobrint milers de persones sota la inscripció "República Catalana". Ha estat en aquest moment que, des d'un dels edificis amb façana directa a la plaça, un grup de persones ha desplegat, sota la sorpresa de tothom, l'esmentada fotografia del rei.

🟢🔴 Així han cantat Els Segadors els milers de patumaires concentrats a la plaça Sant Pere de #Berga. La sorpresa: han desplegat una gran pancarta amb la fotografia de Felip VI de cap per avallhttps://t.co/kB9K3Rjlrn pic.twitter.com/olhIR7eEVQ — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 19, 2025

Més enllà d'aquesta inesperada acció, a la plaça, entre balcons i la barana, s'hi han vist força més estelades que els últims anys.