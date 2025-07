Dansa, teatre, circ i música: El Forn programa tres dies de cultura i art a Berga

Berga viu aquest juliol la 8a edició d'El Forn, la mostra d’estiu d’arts escèniques i música al carrer. El certamen es va recuperar l'any 2018 per promoure la cultura en diferents formats i a l'aire lliure, i per segon any consecutiu, se centralitza en l'espai del Parc del Lledó. El programa consta enguany de tres dates: 4, 5 i 19 de juliol.

L'agenda d'El Forn d'aquest 2025 inclou una desena d'activitats de registres variats i pensades per tots els públics, en un entorn únic de la ciutat que també disposarà de servei de restauració. El festival és impulsat des de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga i les entitats teatrals local: Tràfec Teatre i l'Agrupació Teatral la Farsa. També té el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

«Pell muda»

El 4 de juliol, a l'amfiteatre, a les 22.00 hores. Gratuït.

La Cia Llumeü obrirà la mostra amb l'espectacle Pell muda. Es tracta d'una proposta híbrida que combina circ, dansa i teatre físic, mutant entre llenguatges i creant una metamorfosis. El viatge transcorre entre un actor i acròbata de circ i una ballarina i actriu que equilibren les disciplines per traslladar-se a un nou univers híbrid. Així, l'espectacle parla sobre el valor de la transformació i d'afrontar el canvi com a una oportunitat de creixement. La protagonitzen Laura Marsal i Miquel Carbonell.

Activitats familiars

De les 10.30 a 13.30 hores, en diferents espais, el 5 de juliol. Gratuïtes.

La matinal del dissabte, 5 de juliol, està pensada per les famílies i els més menuts de la casa. D'una banda, la companyia Toti Toronell arriba a Berga amb la instal·lació interactiva Microshakespeare. Es tracta d'unes capses que contenen obres del gran dramaturg anglès condensades en vuit minuts, on l'intèrpret que se n'ocupa rep instruccions a través d'uns auriculars i mou els objectes seguint les instruccions sense saber per què ho fa, mentre el públic gaudeix d'una peça de Shakespeare amb el mateix sistema. Humor, amor, intriga, mort, venjança... públic convertit en actor i grans ovacions. En paral·lel, també s'han previst altres activitats infantils com tallers de manualitats o un pintacares.

Teatre breu en espais vius

El 5 de juliol a partir de les 18.30 hores (punt de partida: entrada principal del parc, a les 18.00 hores). Gratuït.

Un dels elements característics de la mostra és el cicle de microteatre, que aquest 2025 ha programat tres peces breus i de petit format nascudes a la mateixa capital berguedana. La primera obra es titula Cordar, i és a càrrec de Montse Grifoll i Marc Vives. El Cor ens lliga i ens fa Dar tota l'estimació lliurement, però sense adonar-nos-en, quedem cordats primer amb màxim desig i després amb total esclavatge. També s'ha programat Amèlie, amb Lydia Canals. Sempre a casa obeint en silenci, buscant una carícia de les herbes del jardí. I després trossejar, escampar i escapar. Quan no pots més i busques una solució, com ho fa l'Amèlie. Clou el cartell Diària-Ment, una creació conjunta de Tràfec Teatre i la Fundació Horitzó protagonitzada per Antònia Melchor, Maria Currius, Miquel Burgos, Habib Aoulad, Gemma Ber, Montse Grifoll i Lydia Canals. La peça mostra el dia a dia del diari i el dia a dia de la nostra ment, els records, les històries, els desitjos, les veritats i les mentides.

«Natural women»

A l'amfiteatre, el 5 de juliol a les 22.00 hores. Les entrades costen 20 euros anticipades i 22 a taquilla.

La veu inconfusible de la Beth arriba a Berga amb Natural women, un projecte dedicat a dones que han inspirat la cantant surienca al llarg de la seva trajectòria. Un espectacle íntim: dues dones, un piano i les millors versions de cançons de dones que han deixat empremta. Un viatge íntim i sensible per les emocions pròpies i l'essència de cada cançó, en un format sobri i sense artificis. Una fusió màgica de la veu de la Beth i el piano sensible de la Joina. Un directe càlid, ple de llum i records, que promet convertir la vetllada en un vespre d'estiu únic, de bracet de Voilà!.

Joc, humor i clown

Entre les 10.30 i les 13.00 hores, el 19 de juliol, en diferents ubicacions. Gratuït.

Nova matinal familiar al parc del Lledó. El programa inclou Taller de Malabars. L’espectacle de la Cia. Moi Jordana. El René i la Clotilde estan feliços d'acollir al públic a la seva carpa sense sostre ni parets, on el públic descobrirà, a través del joc i l'humor, els diferents objectes malabars i el seu funcionament. Es tracta d'una oportunitat per jugar, gaudir, aprendre i deixar-se sorprendre amb els diferents malabars, acompanyats en tot moment dels dos especialistes. Per complementar, també hi haurà a disposició altres tallers i propostes lúdiques pensades pel públic infantil.

«Pink Diamond»

El 19 de juliol a l'amfiteatre, a les 22.00 hores. Les entrades anticipades costen 18 euros, i a taquilla 20.

Pink Diamond, el grup de tribut a Pink Floyd, posarà el punt final a la cita d'El Forn aquest 2025. Inclòs en el programa del Voilà!, l'espectacle ofereix una posada en escena espectacular i una fidelitat sonora sorprenent a una de les bandes més influents de la història del rock progressiu. El concert pretén reviure el show enregistrat a l'amfiteatre romà de Pompeia, on Pink Floyd va actuar sense públic pocs mesos abans de publicar el seu àlbum icònic The Dark Side of the Moon (1973). A més, per vincular-se més estretament a la ciutat, el concert de Berga també inclourà la col·laboració especial d'algunes veus de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música de Berga.