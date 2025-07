Berga impulsa una aplicació mòbil per apropar la ciutadania a l'administració local

L'Ajuntament de Berga ha creat una nova aplicació mòbil per acostar el dia a dia de l'administració i serveis municipals a la ciutadania. Es diu Berga Connecta i ja es pot descarregar, a través dels canals habituals, tant en els sistemes operatius Android com iOS. Actualment, disposa de nou blocs de recursos, tot i que el consistori ja ha avançat que treballa per ampliar-los pròximament.

"Hem cregut necessari tenir una app per generar un nou canal de comunicació amb els ciutadans", detalla el regidor de TIC, Isaac Santiago, qui reconeix que hi ha certs sectors de la població que han compartit amb ells que troben a faltar una via d'interacció més directa i àgil amb la corporació local. "Hem buscat una solució per aquest problema i l'hem trobat en aquesta aplicació", indica el regidor, que avança que encara té marge per créixer i millorar: "És una app viva, i la versió que tenim ara no serà la final. Treballarem per afegir les coses que ens interessen com a ajuntament".

D'aquesta manera, en aquests moments hi ha operatius un total de nou apartats: Notícies (amb la informació elaborada pel servei de Comunicació del consistori), Agenda (el recull d'activitats, calendari inclòs), Incidències (un espai per comunicar els sinistres o desperfectes urbans detectats, similar a l'antic Berga Repara), Porta a porta (detall de les fraccions que es recullen diàriament a la ciutat), Bus (amb el mapa i informacions sobre el bus urbà), Cita prèvia (apartat per poder lligar una atenció amb l'OAC), Aparca a Berga (deriva a l'aplicatiu EasyPark, que regula la zona blava digitalitzada), Tràmits (redirigeix a l'apartat de Tràmits del web de l'Ajuntament de Berga) i Web (obre el portal de l'Ajuntament de Berga).

"Berga necessitava, com a ciutat, una solució que estigués a l'altura del moment que vivim", ha posat en relleu el responsable dels Serveis TIC de l'Ajuntament de Berga, Joan Carles Garcia, qui també ha valorat que una de les missions d'aquesta aplicació és "simplificar, en la mesura que sigui possible, la relació que el ciutadà té amb l'Ajuntament". Per aquest motiu, Garcia ha descrit la nova app com un "punt de referència únic" que ha d'esdevenir l'espai on els residents "sàpiguen que aquí poden trobar resposta en el moment que tingui una necessitat". En una línia similar, els creadors de l'aplicatiu, l'empresa WeTown, han posat en relleu el fet que "l'aplicació és molt intuïtiva" i "està dissenyada perquè sigui fàcil navegar-hi", ha asseverat el mànager, Gonzalo Porras.

Enquestes, compra d'entrades i apartat turístic, a la llista d'espera

Malgrat que tot just s'estreni Berga Connecta, el consistori ja té un llistat de recursos que vol implementar pròximament dins la mateixa aplicació. És el cas de la compra d'entrades per a espectacles i altres serveis municipals que ja disposin del sistema de pagament electrònic; de la reserva prèvia de places per a tallers o visites guiades amb aforament limitat; o de la celebració d'enquestes previstes dins els plans o iniciatives de la corporació que ho requereixen.

Així mateix, l'alcalde, Ivan Sànchez, també ha posat sobre la taula la necessitat vincular l'aplicació de la Patum i d'impulsar una carpeta pensada expressament per a la promoció del turisme, amb elements com què fer a la ciutat o els establiments de restauració disponibles. "És important que un visitant, quan arribi a Berga, tingui a l'abast tota la informació turísitca de la ciutat", ha recalcat. Sigui com sigui, Sànchez també ha incidit en la conveniència de recursos com la comunicació d'incidències, perquè "moltes vegades, la gent dona per fet que algú ha avisat d'una incidència i l'Ajuntament no s'ha assabentat. Per tant, tenir aquest canal directe i que el puguis geolocalitzar ens anirà molt bé".

L'aplicació s'ha fet realitat amb uns cinc mesos de feina i una inversió inicial de 2.400 euros, que aniran en augment a mesura que s'incorporin nous mòduls. Per tal que tota la població estigui al cas de l'aplicatiu, l'Ajuntament de Berga en farà difusió a través dels seus perfils a les xarxes socials. Així mateix, bustiaran uns 13.000 fulls de mà perquè la informació arribi també a aquells veïns i veïnes que no utilitzen les xarxes socials.