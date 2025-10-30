L'Ajuntament de Berga rep un distintiu internacional que acredita el compromís amb la igualtat de gènere

L'Ajuntament de Berga ha rebut el Distintiu SG CITY 50-50 per la Igualtat de Gènere. Es tracta d'una certificació internacional atorgada per l'Associació Forgender Seal i que acredita el compromís del consistori amb la igualtat d'oportunitats. El segell reconeix la feina dels municipis que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les seves polítiques públiques.
Segons han informat des del consistori en un comunicat de premsa, el distintiu ofereix una metodologia de gestió que ajuda els ajuntaments a implementar i avaluar accions inclusives i transformadores en tots els àmbits municipals. Consideren que la certificació representa "un pas endavant en la consolidació d'un municipi més just, equitatiu i compromès amb els valors democràtics", i que situa Berga dins el llistat de poblacions que "treballen per incorporar la igualtat de gènere com a eix estructural de la seva acció política i administrativa, promovent polítiques públiques inclusives i transformadores".
L'acte de lliurament del segell va tenir lloc la setmana passada a Santa Coloma de Gramenet, en el marc del V Fòrum de Municipis Compromesos amb la Igualtat celebrat enguany sota el lema: Feminisme i política local: una aliança per transformar la societat. Des de la corporació assenyalen que aquest esdeveniment "s'ha consolidat com un espai de referència per al debat i l'intercanvi de bones pràctiques en igualtat de gènere dins l'àmbit local". Així, durant l'acte, representants institucionals i expertes en polítiques d'igualtat van compartir experiències, reivindicant el paper clau dels municipis com a motor de transformació social.
La regidora de Feminisme i LGTBI, Rosa Rodríguez, va ser l'encarregada de recollir el distintiu en representació del consistori berguedà. Des de l'Ajuntament emfatitzen que "el reconeixement posa en valor la tasca que el consistori ha impulsat en matèria d'igualtat", i també premia "el compromís del conjunt de la ciutadania per avançar cap a una societat lliure de desigualtats i discriminacions per raó de gènere".