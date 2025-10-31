L'Ajuntament de Gironella sol·licitarà personar-se com a acusació popular en el cas d'agressió sexual a una menor

L'Ajuntament de Gironella ha anunciat que vol personar-se com a acusació popular en el cas d'agressió sexual patit per una menor a la vila. Aquesta és una de les accions que el consistori impulsarà i que se sumen a les que ja estan en marxa o que continuarà desplegant en matèria de suport a la víctima, la seva família i el conjunt de la comunitat del poble amb l'objectiu de "deixar constància que el municipi de Gironella no tolera ni tolerarà cap agressió d'aquest o qualsevol altra forma de violència". La corporació també ha establert contactes amb el Govern de la Generalitat, per actuar en consonància.
A través d'un comunicat de premsa, l'Ajuntament ha fet pública la seva voluntat de sol·licitar ser part de l'acusació popular un cop arrenqui el judici per l'agressió sexual a una menor comesa el darrer 18 d'octubre al mateix poble. La noia, acompanyada per la seva família, va denunciar els fets de seguida, un cop va rebre l'atenció mèdica necessària. Els acusats són altres tres adolescents del municipi, companys al mateix centre educatiu, als quals la Fiscalia de Menors ha imposat una ordre d'allunyament a dos d'ells. El tercer, menor de 14 anys, és inimputable.
En aquest sentit, des del consistori informen que han demanat al Departament d'Educació i Formació Professional que estableixi les mesures adients per garantir la convivència diària al centre de tot l'alumnat, amb la fórmula que sigui idònia, per fer compatible la situació actual amb el dret dels infants de rebre l'educació obligatòria. Així mateix, avancen que a partir del 10 de novembre estarà actiu el servei de suport emocional col·lectiu, obert a famílies i ciutadania en general, i que ha d'actuar com a element complementari al qual ja es desplega dins el mateix centre educatiu, i dirigit especialment a l'alumnat i professorat.
Front conjunt amb la Generalitat
Més enllà de les accions que pot emprendre individualment, l'Ajuntament de Gironella s'ha reunit amb la delegació del Govern a la Catalunya Central per determinar altres mesures, tant immediates com futures, al municipi. D'entrada, les institucions han acordat dues accions amb caràcter immediat. La primera consisteix en la creació de la Taula Institucional d'accions i seguiment del cas, de caràcter polític i tècnic, per garantir la posada a disposició d'alumnat, famílies i ciutadania en general de tots els recursos disponibles.
En segon lloc, un cop activats els recursos en l'àmbit educatiu de suport emocional (Unitat de suport a l'Alumnat en situació de Violència i l'Equip Assessorament i orientació psicopedagògica) s'ha determinat engegar, de manera immediata, el servei de Benestar per Estar Bé, adreçat a l'alumnat i professorat del centre. Finalment, ambdues administracions han revisat i confirmat que tots els recursos disponibles i urgents cap a la menor d'edat afectada i la seva família estan activats.