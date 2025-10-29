Els millors plans per la Castanyada 2025 al Berguedà

El Berguedà dona la benvinguda al mes de novembre amb diferents activitats per celebrar la Castanyada i el dia de Tots Sants. Una de les propostes més consolidades del calendari és el cicle Triologia de la Mort a Berga, amb una oferta diversa per a divulgar el culte de la mort i la història que se'n desprèn. En altres municipis, aposten per accions entre la por i la tradició, pensant a fer gaudir els més menuts.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, el cap de setmana de la Castanyada i Tots Sants.
Trilogia de la Mort
Berga fa difusió dels orígens, les llegendes i els rituals associats al període més introspectiu de l'any: quan la natura entra en repòs i el vincle entre vius i morts es fa més present. Trilogia de la Mort, el cicle d'activitats dedicat a explorar el culte a la mort i les tradicions populars vinculades a la festivitat de Tots Sants desplega aquest cap de setmana el gruix de propostes de l’edició d’enguany. Entre divendres i diumenge es duran a terme vuit visites guiades diferents, algunes amb més d’una sessió, compartint curiositats locals i anècdotes històriques, unides amb representacions artístiques, en alguns dels escenaris més significatius de la ciutat. A més, el dissabte també es duran a terme altres accions com la nova recreació de la subhasta d'objectes d'ànimes i altres activitats familiars. Trobareu el detall del programa aquí.
Castahalloween de Bagà
Aquest divendres, a partir de les 19.00 hores, se celebrarà a Bagà el Recorregut Castahalloween i el Follet Males Puces. La ruta engegarà des de la plaça Galceran de Pinós, i finalitzarà amb un sopar amb botifarra, pa, beguda i castanyes. L’activitat s’adreça a infants d’entre els cursos d’I3 i P6, i és organitzada per l’AFA de l’Escola Galceran de Pinós, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bagà. Cal comprar els tiquets a l’Oficina de Turisme de Bagà.
Castanyada i Fira de Tots Sants a Guardiola de Berguedà
Guardiola de Berguedà arriba als 10 anys de celebracions comunitàries amb motiu de la Castanyada. Serà els dies 31 d’octubre i 1 de novembre, amb la plaça de l’Església com a epicentre de l’esdeveniment. En aquest espai s’hi desplegarà l’oferta gastronòmica de cinc foodrtrucks amb plats dolços i salats. A més, també s’ha previst una agenda de concerts per amenitzar les jornades, amb Brocà Sound System, CeCe Cianotti i Mai Por el divendres al vespre; i Brocà Sound System, Rachel & Tote, Aquell Parell i The Best of Us, al llarg del dissabte. De fet, el dia 1 el certamen es reforça amb la Fira de Tots Sants, conformada per una mostra multisectorial entre les 10.00 i les 18.00 hores, amb parades ampliades també a la plaça Joan Arocas. Com a activitats complementàries, s’ha previst una cercavila gegantera i una trobada de plaques de cava. Els detalls.
Rodoween
Quarta edició del Passatge del Terror de la Rodonella. Cada racó d’aquest recorregut amaga sorpreses que faran accelerar el cor als visitants. Cada passa t’acosta més a un espai desconegut, entre crits inesperats i ombres que semblen seguir-te. Serà l’1 de novembre i constarà d’una primera sessió infantil (18.30h) i de la pensada pel públic adult (20.00h). Per accedir-hi, cal comprar entrada. A fora hi haurà animació i servei de bar, amb opcions de sopar. Organitza la Comissió de Festes la Rodonella.
Bagà celebra aquest diumenge la tradicional Fira de Tots Sants. La mostra omplirà els carrers de la vila d'artesania, productes locals i una àmplia programació d'actes culturals pensats per a totes les edats. Ara bé, enguany no es podrà gaudir de l’exposició de bestiar arran de les restriccions pel brot de dermatosi nodular contagiosa. La fira és a càrrec de l'Ajuntament de Bagà.
Més enllà de la tradició
A banda de les activitats directament relacionades amb les festivitats de Tots Sants i la Castanyada (en alguns llocs fusionada amb l'importat Halloween), entre el 31 d'octubre i el 2 de novembre també s'han previst altres activitats de caràcter cultural. Es tracta de:
El Mercat del Bolet de Cal Rosal. La Porta del Comerç de Cal Rosal acull diàriament una selecció de parades on comprar tota mena de bolets, a més d’altres productes de proximitat com mel, formatge o embotits. S’allargarà fins a mitjan novembre, en funció de com evolucioni la temporada boletaire.
«Estrany riu». El Dídac, un noi de 15 anys, viatja amb bicicleta pel Danubi amb la seva família durant un estiu a Alemanya. Tan bon punt comença el viatge, comença a trobar-se amb un noi misteriós que apareix i desapareix entre les aigües del riu. El Dídac sent que alguna cosa està canviant dins seu. El Cinema Patronat projecta Estrany riu l’1 de novembre, a les 18.00 hores.
«El somni d’una nit d’estiu». Quatre enamorats fugen al bosc per trobar el seu amor no correspost. Dins la nit es trobaran amb el follet Puck que embolicarà una mica la troca. Amb un elixir d’amor aplicat a l’enamorat equivocat provocarà una confusió difícil d’arreglar. Amb aquesta comèdia, William Shakespeare ens trasllada a una nit màgica, a una nit de somni, on el joc, l’enginy i l’amor seran els guies d’aquesta companyia de joves. La representació serà al Teatre Municipal de Berga, el diumenge a les 18.00 hores. Venda d’entrades anticipades.
«Poemes KM0». En el marc de Pensaments i Paraules XVL, el duet Llenguaferits presenten la proposta Poemes KM0. Serà a la Sala de Puig-reig, el 2 de novembre a partir de les 17.30 hores, amb un recull de poemes titulat: Les llengües de Miquel Martí i Pol.
«La primera escuela». França, finals del segle XIX. Louise Violet és una professora parisenca, enviada al camp francès. En un lloc on la vida quotidiana està lligada a les estacions, la terra i els cultius, primer haurà de convèncer els habitants perquè enviïn els fills a l’escola. Amb l’ajuda de l’alcalde, els pares i els fills acaben acceptant-la. Però aviat, el seu passat arriba. Tot i els obstacles, la senyoreta Violet es lliurarà en cos i ànima a la seva creença: l’educació és la clau de la llibertat. Aquesta és la sinopsi de La primera escuela, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 hores i el dilluns a les 20.30 hores.