La Fira de Tots Sants de Bagà desplegarà desenes de parades i una agenda cultural diversa

L'Ajuntament de Bagà ho té tot a punt per celebrar la tradicional Fira de Tots Sants, que tindrà lloc el 2 de novembre al poble de l'Alt Berguedà. La fira omplirà els carrers de la vila d'artesania, productes locals i una àmplia programació d'actes culturals pensats per a totes les edats. Ara bé, enguany no es podrà gaudir de la tradicional mostra de bestiar arran de les restriccions pel brot de dermatosi nodular contagiosa.
L'horari d'obertura de la fira serà entre les 10.00 i les 20.00 hores. Aquesta serà la franja per poder triar i remenar entre les parades instal·lades pel nucli amb productes diversos com alimentació, artesania i eines pel treball del sector primari. Per complementar la part comercial, les entitats culturals del poble s'han implicat per fer possible una agenda d'activitats paral·leles, per fer més completa l'experiència als visitants.
Una de les accions destacades serà la Diada del Pubillatge baganès, a partir de les 11.00 hores. En primer lloc, se celebraran les confirmacions de les noves pubilles i hereus al Casal de la Vila, per donar pas a una cercavila pel poble. Serà cap a les 12.00 hores que tindrà lloc l'acte central de la proclamació de la nova Pubilla i Hereu de Bagà, al Palau dels Pinós.
Les expressions de cultura i tradició també se significaran amb l'assaig obert de l'Esbart Cadí, a tocar de la Màquina del Tren a les 11.30 hores, oferint una mostra del seu treball en dansa tradicional catalana. Ja a la tarda, a partir de les 18.00 hores, tindrà lloc la presentació del llibre Bagà, vila de nobles i cavallers. Els Còdol i els Travy, a l'edifici de Palau. És obra de Roser Comas i està editat per l'Àmbit de Recerques del Berguedà, i destaca per aportar documentació inèdita sobre la història de la vila. També a la tarda, a les 17.00 hores, l'AFA de l'Escola Galceran de Pinós impulsa una sessió de cinema per als més petits al Casal de la Vila, amb la pel·lícula Lilo i Stich.
L'exposició de bestiar, suspesa per motius sanitaris
Des del consistori informen que una de les propostes més destacades de la cita de tardor, la mostra de bestiar, no es podrà desplegar aquest 2025. Seguint les mesures preventives dictades per la Generalitat de Catalunya, l'organització s'ha vist obligada a suspendre l'habitual exposició. La corporació assenyala que, d'aquesta manera, atén les restriccions de moviment imposades al bestiar boví per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb motiu del brot de dermatosi nodular contagiosa.