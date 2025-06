Berga: una entesa obligada per tancar carpetes històriques

El 28 de maig de 2023, els votants de Berga van fer confiança majoritària a la proposta de la CUP, que sumava la tercera victòria consecutiva als comicis de la capital del Berguedà. Eren les primeres eleccions d'Ivan Sànchez, si bé ja feia dos anys que ocupava l'alcaldia després de la renúncia de Montse Venturós. L'aritmètica i els pactes van propiciar un govern en minoria dels cupaires amb ERC, forçats a trobar enteses amb una oposició més fragmentada que el mandat anterior.

La millor situació econòmica del consistori en relació amb la reducció del deute executada durant els dos primers mandats de la CUP al capdavant de l'alcaldia ha permès començar a avançar respecte de projectes que han anat acumulant pols en un calaix durant anys. Però el cúmul d'iniciatives pendents de tirar endavant i les tensions al·legades en l'estructura del consistori encara mantenen a l'espera alguns dels projectes reconeguts com a estratègics. El govern de Sànchez es mostra compromès a fer-los realitat, o almenys encetar-los, aquests dos anys vinents, prioritzant la unanimitat amb la seva actitud conciliadora per tancar amb bona nota la seva etapa com a alcalde l'any 2027.

Pactes per avançar

La situació del plenari, amb més regidors a l'oposició que al govern, ha obligat a l'equip encapçalat per Sànchez a cercar acords amb Junts, PSC i BeGI. Tot i que no sempre ha assolit la desitjada acceptació unànime, el "govern groc" -com l'ha anomenat alguna vegada Ramon Caballé, cap de l'oposició- ha pogut arribar a acords per tancar algunes carpetes històriques. Una de les que acumulava més anys és la del contracte de neteja, que s'ha pogut renovar després d'una dècada caducat.

Un altre dels projectes que ha suscitat més titulars i polèmica ha estat la renovació de la gespa del camp de futbol municipal, reclamada durant anys pel CE Berga. Amb entrebancs amb el Tribunal de Contractació inclosa, s'ha fet realitat els darrers mesos. En termes esportius, la capital del Berguedà ha donat l'empenta definitiva a l'impuls del ciclisme a la comarca, iniciativa marcada per l'aposta conjunta amb el Consell Comarcal per la Volta Ciclista a Catalunya. També han impulsat la creació i divulgació de l'Anella Verda de Berga.

Igualment mereixen menció especial els avenços en dos serveis essencials per la ciutat: l'Hospital de Berga i la Residència Sant Bernabé. El Departament de Salut ha inaugurat en el decurs d'aquest mandat les noves urgències al centre comarcal, en les quals el consistori ha participat arranjant els accessos. Respecte del centre sociosanitari, l'equip de govern ha hagut de claudicar respecte de la municipalització optant per una gestió delegada que ja està en vigor.

Altres equipaments públics que han rebut millores en el que va de mandat són el Teatre Municipal, que és més segur respecte dels incendis; i l'Escola Santa Eulàlia, a la qual es van fer obres d'estabilització a les façanes. Finalment, cal posar en relleu el pas endavant pel que fa al finançament de la Patum els dos darrers cursos, ja que més enllà del conveni de col·laboració amb la Generalitat -que s'ha previst millorar l'any vinent- també s'ha tornat a obrir la porta als privats, sumant aquest 2025 més de 35.000 euros.

Un instant del ple ordinari de l'Ajuntament de Berga, el juny de 2025

Lídia López

Un desenllaç prometedor, amb incògnites

A banda de les actuacions esmentades, l'equip de govern té molt avançades altres tres actuacions que suposaran un revulsiu a la ciutat. A la Font del Ros, es faran realitat les millores promeses des del 2023. També es preveu arrencar pròximament les obres d'urbanització dels Pedregals, que amb un llarg antecedent de fracassos semblen tenir en aquest 2025 el seu moment definitiu. I amb una agenda a desenvolupar a partir del 2026, el Polígon Industrial de la Valldan rebrà actuacions per valor d'uns dos milions d'euros.

Sigui com sigui, també hi ha plans que mantenen la incertesa, ja que si bé se'n fa referència habitualment, encara no hi ha passos ferms que facin pensar en un impuls pròxim. Un dels més sonats és l'estació d'autobusos, que actualment se situa a la teulada del Departament de Territori després que els grups municipals acordessin que se situï a la Rasa dels Molins. Mentre això no passa, també està pendent que es defineixi una nova ubicació temporal de l'actual estació del passeig de la Pau.

Una altra de les grans incògnites és el projecte museístic de la Casa de la Patum, que manté l'exposició al Convent de Sant Francesc a l'espera de poder fer realitat un projecte propi. Tampoc hi ha hagut novetats els darrers mesos sobre iniciatives com la modificació parcial del POUM al Barri Vell per disposar de nous usos i serveis a la zona, la nova ordenança de circulació i el futur de la mobilitat a la ciutat, la renovació de la concessió del servei d'aigua, o l'evolució del Mercat Municipal.

També s'han mostrat compromesos respecte de plans com l'abastament d'aigua a Queralt o l'actuació ferma respecte de l'incivisme, que ha propiciat accions amb una concentració veïnal. Una altra patata calenta que no se sap si es podrà desllorigar els dos anys vinents és el procés judicial d'Inbergatur.

La vara canviarà de mans

Fet i fet, i sempre que no hi hagi girs de guions, Ivan Sànchez deixarà l'alcaldia el maig de 2027. El cupaire ja ha expressat la seva voluntat de no optar a la revalidació, així que la formació haurà de buscar una cara nova a les seves files si és que es decideix a continuar presentant-se a les eleccions municipals. "Tampoc és un drama que jo digui que no em presentaré, perquè la CUP Berga no som personalistes", deia en declaracions a aquest mitjà el batlle, fa un parell de setmanes.

En tot cas, aquesta decisió de Sànchez obre encara més les possibilitats de cara als comicis vinents, sobre els quals cap dels grups ara presents al consistori ha fet algun avançament al respecte. Sí que és cert que, amb l'avenç de les posicions d'extrema dreta en altres municipis al voltant del Berguedà, la seva ombra també planeja sobre l'Ajuntament de Berga.