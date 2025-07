Aprendre català a l'estiu per no perdre el fil del curs

L'escola catalana disposa de matrícula viva, un sistema que permet la inscripció d'alumnat nou un cop el curs escolar ja està en marxa. En el cas de les persones nouvingudes, l'aprenentatge d'una nova llengua com el català suposa un dels principals reptes per a l'equiparació d'aquests nens i joves al ritme de la resta de companys. I això s'accentua quan aquest alumnat s'ha incorporat en els darrers mesos del calendari lectiu: perdre el fil de la feina iniciada pot suposar haver de començar de zero el setembre següent.

Per pal·liar aquesta necessitat detectada als centres escolars de Berga, el consistori de la capital ha implementat un programa lectiu d'introducció a la llengua catalana durant el mes de juliol, per consolidar els conceptes bàsics i permetre a aquest alumnat nouvingut tenir espais on practicar els aprenentatges. Després de posar-lo en marxa a correcuita el 2024, la inscripció s'ha pràcticament triplicat aquest estiu, ampliant a més la crida a les famílies.

"La proposta de fer cursos de català a infants i adolescents va sorgir l'estiu passat, després que des de l'Àrea d’Educació detectéssim que ens arribaven molts alumnes nouvinguts cap a final de curs", detalla la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Berga, Rosa Rodríguez, qui valora que "aquest context deixava molts alumnes penjats durant gairebé tres mesos d'estiu, i això afectava el seu aprenentatge del català". Així, la primera edició dels reforços de català gratuïts es va desplegar amb urgència el 2024, amb un grup de 13 nens i nenes de primària i un altre adreçat als alumnes de secundària, també amb 13 assistents.

Ara bé, aquest projecte ha crescut i s'ha consolidat aquest estiu, que segons la regidora, "com que ja teníem previst repetir-ho, vam pressupostar els diners i hem pogut ampliar força el nombre de grups". En concret, aquest 2025 han participat en el programa un grup de 19 alumnes de primària (de 9 a 11 anys), tres grups amb 43 nois i noies de secundària (de 12 a 18 anys), i un cinquè grup adreçat a les famílies, amb 10 pares i mares. "Ens ha semblat interessant poder involucrar d'alguna manera les famílies, que a més a més, a l'estiu tampoc tenen possibilitat de fer classe perquè tota l'oferta formativa de la ciutat segueix el calendari escolar", indica Rodríguez.

Un aprenentatge bàsic amb dinàmiques variades

La responsable d'aquests cursos és Mònica Grandia Quevedo, qui confirma que el plantejament de les classes és "treballar aquest nivell inicial que presenten la majoria dels assistents, per donar continuïtat a la primera introducció escolar". "Ho enfoquem de tal manera que aprenguin i recordin el vocabulari", explica, pel fet que si bé hi ha alguna persona que ha repetit l'experiència del curs passat, el denominador comú dels assistents és que tenen un coneixement molt bàsic.

Per tal que les classes no es facin feixugues, les dinàmiques a l'aula són diverses. Amb els més petits, el joc sol ser un recurs molt útil per naturalitzar la interacció en català. I entre l'alumnat més gran, s'opta per incloure també contingut de coneixements sobre l'entorn, per exemple, parlant dels pobles del Berguedà. "Vincular la llengua amb el descobriment del lloc on viuen és molt interessant per perquè es puguin fer una millor idea del que tenen al voltant", destaca la professora.

Els jocs són un bon recurs per a l'adquisició de vocabulari amb els més menuts

Lídia López

Ara bé, tot i que l'alumnat coincideixi en aquest estadi inicial de l'aprenentatge, la realitat de cada alumne respecte de la llengua és diversa. Segons la docent, mentre que les persones arribades des dels països de l'Amèrica del Sud tenen més facilitats inicials per introduir-se a l'idioma, el fet que puguin expressar-se en castellà frena sovint la pràctica del català. En canvi, les persones provinents d'indrets amb un sistema d'escriptura diferent del de l'alfabet llatí, tenen una major dificultat en una primera instància, si bé aquesta situació els situa en una major predisposició a l'hora d'aprendre el català.

Aquesta actitud més proactiva i facilitat també s'intensifica com més petit sigui l'alumne: "A la secundària, amb l'adolescència pel mig, és fàcil que t'acabis relacionant amb la companya o company que parla com tu. En canvi, si ens n'anem a l'educació infantil, que és un espai on es canta molt, trobem un aprenentatge més accentuat", detalla la professora, que reivindica que "a vegades no donem importància a aquestes activitats, i al final són la base de tot".

Una invitació per continuar-se formant

En tot cas, Grandia assevera que dins l'espai d'aquesta formació estival, se'ls insta que, a partir del setembre, continuïn treballant per millorar el seu nivell de català, especialment als joves i adults. "Incidim a convidar-los als cursos com els del Consorci, remarcant-los que obtindran una certificació que els obrirà moltes portes. Els expliquem la importància d'aprendre català i els animem que no s'estanquin ni es limitin", comparteix, afegint que "això és una introducció, però és important que puguin continuar amb les eines que tenen a l'abast".

Aquest programa de classes de català impulsat per l'Ajuntament de Berga durant el juliol s'imparteix a l'aula del Servei Local de Català (SLC) de Berga, un recurs adscrit al Centre de Normalització Lingüística (CNL) Montserrat i que té seu al Casal Cívic i Comunitari de la plaça de Sant Joan. Segons la corporació, la iniciativa ha tingut un cost d'uns 2.800 euros aquest 2025 i clourà l'activitat lectiva aquest divendres. Ara bé, segon Rosa Rodríguez, com que el retorn de centres escolars i assistents és positiu, l'Àrea d'Educació treballa per poder oferir un servei similar a partir de l'octubre i fora de l'horari escolar, que serveixi de reforç per aquest alumnat.