La sensibilització pel 25-N al Berguedà es plasma sobre el mobiliari urbà

El Berguedà se suma un any més a la commemoració del 25-N, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, una jornada que denuncia la greu vulneració de drets humans que pateixen les dones i les nenes arreu del món. Sota el lema Vides dignes i lliures. Compartim espais segurs, el Consell Comarcal del Berguedà ha impulsat una campanya visibilitzar totes les formes de violència masclista que s'ha estès per 12 municipis de la comarca.
L'acció de sensibilització més visible d'enguany ha consistit en la transformació de diferents bancs presents a la via pública. En concret, s'han pintat de color lila i s'hi han incorporat frases a través de les quals recordar que hi ha moltes formes de violència i que totes són intolerables. Així, es vol incidir en la crida a tota la societat perquè s'impliquin en la lluita per la igualtat efectiva i per cap a l'erradicació de les violències.
Aquestes peces del mobiliari urbà es poden trobar a Bagà, Berga, Borredà, Casserres, Cercs (Sant Jordi), Gironella, Guardiola de Berguedà, Olvan (Cal Rosal), la Pobla de Lillet, Puig-reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada. En tots els casos, el projecte ha comptat amb la col·laboració dels consistoris de cada població i, en casos particulars, s'hi han implicat altres agents com escoles, instituts o agrupacions.
A banda de la pintura, els bancs consten de missatges reivindicatius, de denúncia i que conviden a la reflexió: Estimar és respecte i llibertat, Quan s'encén la consciència s'apaga el masclisme, Difondre contingut sexual sense consentiment és violència masclista, Educar en respecte salva vides, Moltes dones callen per por no per falta de raó. En definitiva, inscripcions que recorden realitats, com el fet que el 79% de les catalanes han patit alguna forma de violència masclista al llarg de la seva vida, segons recull el Consell Comarcal.
Més enllà d'aquesta intervenció, també s'han dut a terme altres activitats, com per exemple, la representació teatral a Berga de Teoria King Kong. També s'ha procedit a la lectura del manifest en una desena de pobles (entre el darrer divendres i aquest dimarts), amb accions culminades per propostes culturals diverses com concerts, recitals de poesia, performances físiques o la lectura de contes, entre altres.