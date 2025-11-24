La mediació al Tossalet no prospera i la CGT convoca vaga indefinida

La CGT del Berguedà ha convocat una vaga indefinida al Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet de Berga. Es tracta de la tercera d'ençà de l'estiu i arriba enllaçant l'actual, en marxa des del 16 d'octubre, després que la mediació amb la Federació Catalana de Natació (FCN) no hagi prosperat.
L'Ajuntament de Berga, titular de l'equipament, va ser l'encarregat d'activar el servei (prestat pel Consell Comarcal del Berguedà). Així ho va compartir a inicis de mes l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que a preguntes de la premsa va afirmar que el consistori, a través del regidor d'Esports, Guillem Canal, "està implicat en la resolució del conflicte des del primer moment". "L'Ajuntament, en cap cas, ha obviat la responsabilitat que li pertoca, que bàsicament és la titularitat de l'equipament i no del que passa dins", apuntava el batlle, que celebrava que "les dues parts s'avinguessin a seure i dialogar".
En el moment d'aquelles declaracions s'havia celebrat la primera reunió entre les dues parts. Aquest dilluns, i tal com ha compartit el sindicat, ha tingut lloc la tercera, situant la mediació en un carrer sense sortida. En un comunicat de premsa, la CGT explica que "avui l'empresa havia de presentar una contraproposta" a les disposicions posades sobre la taula en primera instància per part del sindicat que permetés "mirar de trobar un punt d'acord que acabés amb el conflicte", si bé exposen que "l'empresa no ha presentat cap proposta i ha rebutjat la que presentava el sindicat, trencant d'aquesta manera les negociacions".
És per aquest motiu que des del sindicat han anunciat que, amb data d'1 de desembre, convoquen una vaga indefinida al Tossalet. Actualment, ja hi ha vigent una convocatòria, amb data de finalització el 30 de novembre, si bé des del moment d'engegar-la van emfatitzar que estaven disposats a allargar-la indefinidament com, aparentment, serà el cas. "Des del sindicat, malgrat tot, seguim disposats a asseure'ns a negociar per resoldre el conflicte i evitar, així, l'afectació que aquesta vaga indefinida tindrà pels usuaris del centre esportiu i la ciutadania en general", han culminat en l'escrit, en el qual també han emplaçat la corporació local a "prendre mesures contra la FCN per incompliment del servei".