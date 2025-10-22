Les diferències al Tossalet s'aguditzen amb la vaga

La vaga activa al Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet ha aguditzat les diferències entre els treballadors que la secunden i els que no. D'una banda, els 18 dels 22 que continuen treballant han fet arribar un escrit a la gerència de la Federació Catalana de Natació per mostrar el seu desacord amb els motius de la protesta. De l'altra, el sindicat que dona suport als quatre vaguistes posa de manifest la "gestió desastrosa" d'aquest organisme respecte de l'equipament esportiu de Berga.
"Ens sentim obligats a alçar la veu perquè aquesta situació ens genera angoixa, malestar i una gran preocupació", exposen els treballadors signants del text enviat a la Federació, afirmant que "no compartim els motius que han donat lloc a la convocatòria de la vaga". La plantilla comparteix que "respectem el dret a vaga, però no podem restar en silenci davant una convocatòria que considerem desmesurada i que pot fer molt de mal al nostre centre i a la comunitat que depèn de nosaltres".
Els treballadors fan referència a la seva preocupació davant el llarg període d'aturada que es planteja, el qual "suposarà pèrdues econòmiques molt greus i pot posar en risc la viabilitat del Tossalet i la seguretat dels nostres llocs de feina", a la vegada que lamenten que la suspensió de serveis pot deixar "desemparades" a "usuaris, famílies, escoles i institucions que confien en nosaltres cada dia". Així, i amb l'objectiu de continuar treballant amb professionalitat i esforç, "manifestem la nostra voluntat de posar fi a aquest conflicte i reprendre l'activitat amb normalitat, pensant en el bé comú i en el futur de tots", recullen.
Acusacions de mala gestió
Per la seva banda, la CGT del Berguedà ha fet públic un comunicat per "denunciar públicament la situació insostenible que està vivint el Tossalet", assegurant que el context actual respon al d'un "equipament municipal gestionat per una empresa privada que l'està conduint a la ruïna econòmica, laboral i social". Així, i per exemplificar la "gestió nefasta" que manifesten, citen fets com: acomiadaments injustificats, conflicte laboral provocat per la direcció, vulneració de drets fonamentals, denúncies i risc econòmic, i fugida cap endavant. A la vegada, fan referència a la petició de dos milions d'euros a l'Ajuntament de Berga per compensar les pèrdues de la concessió, acció que titllen de "despropòsit" i que "posa en evidència la seva absoluta incapacitat per administrar equipaments públics amb rigor i responsabilitat".
Per tot plegat, el sindicat exigeix "l'assumpció de responsabilitats", tant a la Federació com a l'Ajuntament, recalcant que "no és admissible que un servei públic continuï segrestat per una gestió que ha demostrat, reiteradament, incompetència, opacitat i menyspreu pels drets de les persones treballadores". En tot cas, es mostren a disposició per resoldre el conflicte actual, tot i apuntar que "si l'empresa continua menystenint la negociació i insistint en la seva actitud errada i orgullosa, i l'Ajuntament continua mirant cap a una altra banda, no ens deixaran cap altra via que defensar-nos amb una de les eines més velles de la nostra classe: la vaga indefinida".