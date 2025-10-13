Nous fronts oberts per la Federació Catalana de Natació i el Tossalet

Creixen els problemes del Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet i la seva gestora, la Federació Catalana de Natació. Un nou agent local ha fet pública la disputa que manté amb els responsables de l'equipament municipal, denunciant una situació "d'injustícia i marginació": el Club Natació Berga. A la vegada, s'ha confirmat la imposició d'una multa de 7.501 euros arran de la denúncia de la CGT Berguedà per vulneració del dret de vaga. De fet, a través del mateix sindicat, estan en vies de judici unes demandes per vulneració de dret fonamental que s'eleven als 81.000 euros.
L'arrencada de la nova temporada esportiva del Club Natació Berga s'allunya de la normalitat del club. Segons han denunciat en un comunicat de premsa, els nedadors que manté l'entitat no han pogut engegar els seus entrenaments com habitualment perquè els gestors de l'equipament els reclamen la liquidació d'un deute que el CNB no està d'acord que hagin contret. Ans al contrari, consideren que és la Federació i l'actual equip directiu del centre qui els deu diners.
Aquesta acusació es remunta al darrer mes de juny, aproximadament un any després de la constitució formal del club com a entitat esportiva independent del CEM. Es tracta de l'acomiadament de set persones, entre les quals entrenadors i membres de la junta directiva del CNB. Això, assenyalen des del club, va comportar un bloqueig de l'accés al correu electrònic, xarxes socials i compte bancari de l'entitat. La disputa es va allargar fins a mitjan agost, quan es va impulsar una moció de censura i els responsables de la nova junta "vinculada a la FCN" van dimitir "sense convocar cap assemblea de socis ni presentar l'estat de comptes".
A final de mes, tal com exposen, una junta gestora va poder "recuperar parcialment els accessos al compte bancari i a les xarxes socials". I és aquí on es van adonar que d'un saldo positiu de 6.885,83 euros al juny, ara es presentava un saldo negatiu de -984,14 euros. A la vegada, la Federació va traslladar als nous responsables un "suposat deute" amb l'ens pel valor de 4.537,50 euros. És precisament aquesta quantitat la quina, segons la versió del club, se'ls requereix per poder tornar a fer ús de les instal·lacions. Així mateix, veten l'entrada a dos dels entrenadors, extreballadors del centre, al·legant que havien "deteriorat la imatge del centre", asseguren.
En paral·lel, el CN Berga posa de manifest que des del Tossalet i la Federació han impulsat la creació d'una nova entitat esportiva de natació. En definitiva, un context que ha provocat que les famílies i els nedadors hagin hagut d'escollir entre vincular-se al nou club o abandonar la pràctica de la natació. Cal tenir present que, tal com indiquen des del club, el seu projecte esportiu havia arribat a superar els 90 nedadors, amb una col·laboració per l'ús de les instal·lacions amb la FCN per la qual "abonàvem mensualment entre els 3.000 i 4.000 euros", competicions a part.
Per tot plegat, el CNB "rebutja la utilització que la Federació Catalana de Natació ha fet de la nostra entitat", denunciant que l'han emprat "com a eina de finançament directe i indirecte, barrejant interessos econòmics i laborals amb la gestió d'una entitat esportiva que, legalment, no hi té cap relació". A més, reclamen que "els interessos d'una empresa privada que gestiona unes instal·lacions municipals no poden estar per sobre dels drets dels ciutadans de Berga a utilitzar-les lliurement". "El CN Berga lluita perquè els interessos privats no trepitgin els drets de la ciutadania i perquè els nostres nedadors puguin continuar practicant la natació a la seva ciutat, amb llibertat i dignitat", clouen el text. L'entitat també va fer una publicació a les xarxes socials denunciant els fets.
Multa per vulnerar el dret de vaga
Des de la CGT del Berguedà també s'han fet públiques les novetats respecte del procediment engegat denunciant el centre per vulneració del dret de vaga, havent cobert serveis dels treballadors en vaga per protestar contra els acomiadaments del juny. La denúncia es va fer pública a l'agost, i en la resolució ara feta pública pel mateix sindicat es posa de manifest que les conclusions de la Inspecció Territorial de Treball a Barcelona proposen una sanció de 7.501 euros havent constatat tal vulneració per part de la gestora del centre, la Federació Catalana de Natació.
En aquest sentit, el document aportat per la CGT fa constar que la FCN "accepta la renúncia a qualsevol acció en via administrativa [...] en relació amb l'acta d'infracció de referència, en haver reconegut la seva responsabilitat en el fet infractor i haver acreditat el pagament de la sanció imposada". Així, havent aplicat la "reducció legal pertinent" ha fet efectiu el pagament de 4.500,60 euros.
A banda d'aquesta imposició, el sindicat i els vaguistes afectats han decidit emprendre demandes contra la Federació "per vulneració de dret fonamental" amb compensacions econòmiques que s'enfilen als 81.000 euros: 14.000 per cada treballador i 25.000 el sindicat. En aquest sentit, la CGT assenyala que "des del sindicat hem ofert la retirada de totes les demandes judicials i denúncies a Inspecció a canvi de la readmissió dels acomiadats i el pagament dels salaris no cobrats, però la Federació ha rebutjat la proposta". Així, els afectats estan a l'espera que es fixin les dates dels judicis.
Aquest cap de setmana, la CGT del Berguedà ha fet una nova crida a la vaga al CEM el Tossalet, a partir del 16 d'octubre. "Contra la precarietat i la repressió sindical al Centre Esportiu el Tossalet, tornem a la vaga", anuncien en una publicació a les xarxes socials. El sindicat situarà als accessos de les instal·lacions uns piquets informatius.