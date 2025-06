El Tossalet acomiada set treballadors que demanen la readmissió fent una crida al boicot

Un nou conflicte laboral ha esclatat dins les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal el Tossalet de Berga. En coincidència amb l'inici de la Patum, la direcció de l'espai va comunicar a set treballadors la seva decisió d'acomiadar-los dels seus llocs de feina. Els afectats s'han mobilitzat amb el suport de la CGT del Berguedà, sindicat a través del qual havien creat una secció sindical darrerament, per exigir la seva readmissió. Els argumentaris i acusacions creuades s'han posat de manifest a través de comunicats emesos l'última setmana, tot i que les accions més visibles han engegat aquest dimecres, amb una vaga i un piquet informatiu a la porta de l'equipament esportiu.

Aquest dimecres i dijous, bona part dels afectats i simpatitzants del sindicat estaran presents a l'accés del Tossalet. La seva missió és donar visibilitat a la seva disconformitat amb la decisió de l'equip directiu i la gerència del centre, concessionat a la Federació Catalana de Natació, de fer fora set persones de la plantilla. Es tracta de perfils variats: des de personal de neteja a monitors de natació o de la sala de musculació, treballadors de diferents franges horàries, i d'edats i gèneres diferents.

Segons Isaac Ridó, treballador acomiadat i delegat sindical al Tossalet, l'arrel de la disputa és una mala maror per unes condicions laborals amb molt marge de millora que van desembocar en l'afiliació a la CGT d'un total de 13 treballadors dels 20 que té la plantilla (coordinadors inclosos). Una de les primeres accions de la secció sindical va ser redactar un escrit que es va fer arribar tant a la direcció local com a la gerència de la Federació per donar a conèixer aquesta discòrdia i demandar millores laborals que, lluny d'acostar posicions, van refredar encara més les relacions, afirmen els acomiadats: "La seva actitud va ser de donar-nos l'esquena i optar per pràcticament no dirigir-nos la paraula".

Ara bé, si hi ha un fet que va fer disparar les queixes va ser la confirmació d'uns suposats robatoris comesos per part d'un dels coordinadors, que segons la versió del personal cessat ha executat durant anys als vestuaris de personal masculí i han pogut comprovar "parant trampes" com deixant certes quantitats de diners a les butxaques i fent el seguiment de la gent que entrava al lloc per reforçar les sospites. "Sembla que no els importa que aquella persona robés, sinó que ho haguem denunciat", lamenta.

És precisament aquest punt el desencadenant definitiu dels acomiadaments, ja que la raó exposada per la Federació i la direcció del Tossalet fan referència a unes gravacions il·lícites efectuades en aquest vestuari sobre les quals han tingut coneixement. "Un cop analitzada la situació, i constatada la vulneració del dret fonamental a la intimitat personal, la Federació Catalana de Natació ha procedit, sense solució de continuïtat, a extingir la relació laboral amb les persones implicades", han compartit en un comunicat de premsa. Per la seva banda, els treballadors acomiadats neguen rotundament els fets.

Vaga i crida al boicot

Des d'avui, 25 de juny, hi ha una convocatòria de vaga a les instal·lacions gestionades per la Federació Catalana de Natació, les quals inclouen el Tossalet de Berga i la Piscina Sant Jordi de Barcelona. Des de l'ens han confirmat a aquest mitjà que la vaga "només ha tingut afectació al centre del Tossalet, i ha estat mínima", recalcant que "la instal·lació i els serveis que s'hi ofereixen estan funcionant amb normalitat". Ara bé, des de la CGT del Berguedà no només s'anima als treballadors a sumar-se a la vaga, sinó que també s'ha fet una crida al boicot, demanant als usuaris que es donin de baixa de l'equipament.

En aquest sentit, el sindicat ha acusat la concessionària de l'equipament esportiu municipal de voler suplir el personal qualificat per mà d'obra jove, més econòmica, inexperta i manipulable, incidint en la voluntat encoberta de castigar les darreres afiliacions sindicals. "Aquesta actuació no només és una vergonya, sinó un atac directe als drets laborals i a la llibertat sindical", exposa la CGT en el seu escrit. La Federació contradiu aquesta afirmació, detallant que "neguem categòricament que aquests acomiadaments tinguin res a veure amb la creació d'una secció sindical", i afegeixen que "considerem que les acusacions i manifestacions recollides en aquest comunicat són infundades i tenen com a únic objectiu desviar l'atenció sobre la gravetat dels fets que han motivat les decisions preses per la Federació".

Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament de Berga, administració titular de l'equipament, ha asseverat que aquesta situació respon a "un tema contractual entre la Federació Catalana de Natació i els treballadors, que no depèn de nosaltres". Així ho ha compartit, en declaracions a NacióBerguedà, el regidor d'Esports, Guillem Canals, qui apunta que "les versions que ens ha traslladat cada part és la mateixa que han exposat en els comunicats que han emès". "Veient que realment són versions prou diferents, nosaltres el que hem de fer com a Ajuntament és vetllar perquè es pugui continuar prestant el servei al Tossalet, i així ho hem traslladat a la Federació", ha remarcat el regidor, qui ha afegit que "tot i que entenem que existeix aquest dret a protesta que pot afectar puntualment alguna activitat del centre, volem que el servei ordinari no es vegi afectat".

Sigui com sigui, des de l'equip de govern s'han mostrat a disposició de mediar entre les parts "en cas que se'ns demani", i també informen que la situació serà un dels punts a abordar en la pròxima reunió de seguiment que se celebri amb la concessionària. Cal tenir en compte que, segons han confirmat des de la Federació, actualment hi ha un procés de mediació en curs per part del Departament de Treball.

Fet i fet, és el segon episodi d'acomiadaments múltiples que viu el Tossalet en el darrer any i mig. El primer cas va tenir lloc el gener de 2024, quan la Federació va decidir rescindir el contracte amb l'aleshores equip de direcció del centre, al·legant que no estaven exercint la tasca amb els resultats acordats per ambdues parts. En aquest cas, les persones afectades van ser tres, i van deixar el cas en mans de la justícia.