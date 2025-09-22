La Federació Catalana de Natació demana dos milions d'euros per compensar les pèrdues del Tossalet

La Federació Catalana de Natació (FCN) ha sol·licitat a l'Ajuntament de Berga una compensació econòmica a raó de les pèrdues estimades en la concessió del Centre Esportiu Municipal del Tossalet. En concret, han calculat un dèficit de més de quatre milions d'euros de cara al 2030, any que finalitza el contracte amb la corporació local, a qui li reclama el 50%.
"Hem d'acabar de veure en quins termes es respon", ha detallat el regidor d'Esports de Berga, Guillem Canal, qui afirma que el consistori està avaluant la documentació que els ha fet arribat la Federació, tal com va avançar Regió 7. "Aquesta setmana o la vinent explicarem als grups l'anàlisi que ens fan els juristes de la casa i, aleshores, decidirem quin camí tracem per donar contesta o no a aquesta petició", ha precisat Canal.
D'aquesta manera, la concessionària ha presentat la sol·licitud exigint a l'Ajuntament de Berga que assumeixi dos milions i escaig d'euros per compensar el desequilibri financer fruit de l'explotació del centre. En tot cas, i mentre els tècnics de la casa estudien la situació, des de l'equip de govern recorden que l'acord per a la gestió del Tossalet respon a "una concessió a risc i ventura del concessionari" i, per tant, "les pèrdues derivades de l'actual gestió les ha d'assumir el concessionari, de la mateixa manera que es quedarien els beneficis". Al voltant d'aquest resultat econòmic, cal tenir present que la concessionària ha indicat en ocasions anteriors que "des del començament de l'activitat, el Tossalet pateix fortes pèrdues que assumeix la Federació".
No és la primera vegada que la FCN fa una petició d'aquesta tipologia. A finals del 2015, ja va fer una sol·licitud per rebre una compensació. Aleshores, l'Ajuntament va respondre negativament i el cas va acabar al Tribunal Contenciós Administratiu, qui va desestimar la petició i va sentenciar a favor del consistori a inicis de 2017. En paral·lel, altres mesures per reflotar la concessió han estat els intents de subrogar la direcció de l'equipament. Primer amb dues propostes amb una altra empresa local del sector els anys 2015 i 2018, ambdues declinades des de l'Ajuntament. I després, l'acord sí acceptat amb Alter Sport, finalitzat per part de la Federació a inicis de 2024.
És per aquest motiu que des del consistori no descarten que el cas pugui tornar a emprendre la via judicial. "Entenem que la Federació ho traslladarà al Contenciós Administratiu en cas que donem una resposta negativa", avança el regidor, qui emfatitza que "això no depèn de nosaltres".
L'equipament és viable, segons la Diputació de Barcelona
Més enllà d'aquesta petició de la Federació, l'Ajuntament de Berga fa mesos que es prepara per una nova concessió del Tossalet. Ho va portar a debat al ple ordinari del febrer el portaveu de Junts per Berga, Ramon Caballé, en una sessió on els grups del PSC i BeGI també van incidir en la preocupació pel futur de l'equipament. Aleshores, Guillem Canal ja va avançar que s'havia demanat a l'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona la seva assistència per a la redacció d'un estudi de viabilitat. Un document que ja és sobre la taula de l'equip de govern.
"La Diputació ens ha presentat un estudi de viabilitat, un document on ens proposen un seguit de mesures per fer viable l'actual concessió", ha explicat el titular d'Esports, qui afirma que "en l'anàlisi que ens han fet creuen que la concessió és viable". "Traslladarem aquest estudi a la Federació", ha detallat. En paral·lel, Canal exposa les accions implementades recentment per millorar la situació de l'equipament i que la concessió sigui més favorable, com les obres d'impermeabilització d'una part de la coberta o el pròxim canvi en la gestió de la caldera de biomassa a càrrec de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa. El regidor també s'ha referit al projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, sobre el qual ha afirmat que quedarà enllestit en qüestió de setmanes i es procedirà a cercar-ne el finançament per tirar-lo endavant.
Tanmateix, el consistori no vol perdre el temps, i comparteix que "hem demanat a la Diputació que ens comencin a preparar per la nova concessió". Tal com ha indicat Canal, l'actual contracte finalitza l'any 2030, però "haurem de veure si anem a esgotar la concessió o si es decideix avançar la finalització d'aquesta". En qualsevol cas, disposar del màxim d'estudis i documents serà imprescindible, tenint en compte que "són uns plecs difícils" i que "s'ha d'anar molt alerta, perquè són un tipus de concessions que són antigues i ens han portat problemes".