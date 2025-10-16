El Tossalet torna a la vaga: la CGT insta la Federació a negociar i l'Ajuntament a involucrar-se

El Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet torna a la vaga. Novament, l'ha convocat la CGT del Berguedà, i té per objectiu denunciar "la precarietat i la repressió sindical". Per tal d'acostar posicionaments, el sindicat emplaça la gestora de l'equipament, la Federació Catalana de Natació, a negociar, i al titular del centre, l'Ajuntament de Berga, a involucrar-se.
Aquest dijous, 16 d'octubre, arrenca una nova vaga al Tossalet. Hi estan cridats "tots els treballadors de l’empresa" i, legalment, està convocada fins al 30 de novembre. Ara bé, la CGT assegura que l'aturada "pot allargar-se indefinidament" perquè disposen del "suport de la caixa de resistència confederal que permet als vaguistes cobrar la totalitat dels salaris durant el període de vaga".
Es tracta de la segona vaga que s'impulsa al centre aquest 2025. La primera va arrencar just després de Patum, i va estar motivada pels acomiadaments de set treballadors que, segons el sindicat, havien estat víctimes de repressió sindical. D'aquella primera convocatòria, la mateixa secció berguedana de la CGT va denunciar a Inspecció de Treball que s'havien cobert els torns dels vaguistes, un fet comprovat en una revisió al centre i assumit pels responsables, que van reconèixer els fets i van pagar la multa (reduïda per l'assentiment de 7.501 a 4.500,60 euros). En aquest sentit, també estan en marxa unes demandes per repressió sindical contra la Federació per aquests fets, amb compensacions econòmiques que sumen 81.000 euros.
Tot plegat, tres mesos i mig després, els desacords entre treballadors i la representació sindical amb la concessionària continuen sense resoldre's. Segons la CGT, "el conflicte s'ha agreujat en trobar-nos una Federació que ignora les nostres reivindicacions i es nega a negociar", afegint que la gestora "manté la repressió sindical i agreuja la precarietat dels seus treballadors". Sigui com sigui, la secció sindical reitera que "continuem disposats a asseure'ns a negociar per resoldre el conflicte i evitar l'afectació que tindrà pels usuaris del centre esportiu i la ciutadania en general".
A la vegada, l'escrit que ha fet públic el sindicat també demana la implicació de l'Ajuntament de Berga, titular del Tossalet i que, fins ara, s'ha mantingut al marge de la disputa. "Emplacem l'Ajuntament, propietari de l'equipament, a canviar d'actitud i a involucrar-se activament en la resolució del conflicte", reclamen, sentenciant que "en mans de l'Ajuntament i de la Federació està posar fi al conflicte".
D'aquesta manera, aquest dijous s'han organitzat piquets informatius a l'accés del CEM el Tossalet de Berga. Estaran operatius entre les 09.30 i les 11.30 hores, de les 15.30 a les 16.30 hores, i de les 17.30 a les 18.30 hores.