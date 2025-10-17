La vaga al Tossalet afecta alguns serveis com els cursos infantils «De cap a l'aigua»

La Federació Catalana de Natació, concessionària del Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet de Berga, i l'equip directiu de l'equipament, reconeixen que la vaga actualment vigent a les instal·lacions han afectat alguns serveis com el programa De cap a l'aigua. A la vegada, lamenten que la CGT del Berguedà ha rebutjat la proposta de mediació.
Segons expliquen des de la Federació en un comunicat de premsa, malgrat que només quatre treballadors estiguin secundant la vaga, "les persones implicades duen a terme tasques essencials que fan difícil mantenir el funcionament habitual dels serveis del Tossalet". Aquest fet, apunten, ha afectat directament algunes activitats puntualment, sent la més perjudicada el nou programa de cursos de natació per a l'alumnat de P2 de 17 escoles del Berguedà, De cap a l'aigua, impulsat conjuntament amb el Consell Comarcal del Berguedà. Tal com indiquen en l'escrit, aquesta iniciativa formativa ha quedat temporalment suspesa.
D'altra banda, des de la Federació asseguren que "s'ha intentat obrir vies de diàleg i mediació amb el sindicat per tal de trobar una solució consensuada, però aquest ha rebutjat la mediació del Departament de Treball de la Generalitat". Amb tot, malgrat que la motivació de l'aturada sigui denunciar "la precarietat laboral i la repressió sindical", la concessionària emfatitza que "aquesta situació té el seu origen en els fets ocorreguts fa uns mesos, quan la Federació Catalana de Natació va procedir a l'acomiadament de diversos treballadors després de detectar la instal·lació no autoritzada d'un dispositiu de videogravació al vestidor masculí". Una acció que, recalquen, "vulnerava greument el dret fonamental a la intimitat personal i que està tipificada com a delicte". Els afectats van negar aquests els fets en el decurs de la primera vaga.
Per tot plegat, la Federació aprofita la comunicació per refermar "el seu compromís amb la mediació i la transparència", per finalitzar declarant que "lamentem les molèsties que aquesta situació pugui causar als nostres usuaris, i agraïm la seva comprensió i suport mentre es treballa per restablir la normalitat tan aviat com sigui possible".