Berga acull un taller participatiu per repensar la Rasa dels Molins nord

Berga acollirà un taller per analitzar el potencial de transformació urbana de la Rasa dels Molins nord. L'activitat forma part de la prova pilot del projecte Ciutats Inclusives impulsat per la Generalitat de Catalunya, i que té per objectiu millorar la qualitat dels espais públics per fer-los més acollidors, diversos i accessibles.
Com vivim Berga? Taller participatiu de diagnosi i propostes. Així s'ha titulat l'activitat que tindrà lloc aquest dijous, 27 de novembre, a l'Hotel d’Entitats (de 18.00 a 20.00 hores). Consisteix en l'impuls d'un estudi combinant el coneixement tècnic amb la participació ciutadana, recollint les vivències, opinions i necessitats de les persones que fan vida als barris. Per participar-hi, cal inscriure's prèviament enviant un correu electrònic a participaciopopular@ajberga.cat. L'activitat s'adreça al veïnat, entitats, comerciants i persones usuàries de l'àrea treballada.
L'àmbit seleccionat de la ciutat s'uneix als d'altres tres ciutats catalanes: Tremp, Valls i Palamós. Són espais seleccionats pel Servei d'Arquitectura i Paisatge Urbà de la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, adscrit del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya per participar en aquest projecte.
En concret, la voluntat és impulsar intervencions pilot que puguin servir de referent per a altres municipis, demostrant que la millora dels espais públics pot transformar positivament la vida urbana i la convivència ciutadana. Així, les zones seleccionades dels quatre municipis representen realitats diverses que permeten analitzar diferents tipus d’actuacions: regeneració d'espais degradats; transformació i reordenació d'espais urbans; recuperació d'entorns amb valor patrimonial o identitari; i millora dels límits i fronts urbans. Ara bé, tots coincideixen en una característica: que són indrets amb potencial de canvi.
L'àmbit definit a Berga comprèn la Ronda Moreta i els carrers Gran Via i Lluís Millet. En l'anàlisi es pretén identificar fortaleses, mancances i oportunitats que serveixin de base per orientar futures actuacions urbanes. Per això, es plantejaran aspectes que influeixen en com vivim, percebem i utilitzem l'espai urbà, a través de diferents indicadors com la seva qualitat física, el confort i la percepció ambiental, o els usos i activitats que facilita, entre altres. La sessió començarà amb una breu presentació del projecte i de la zona d'estudi per, tot seguit, posar en marxa dinàmiques de diagnosi col·laborativa.