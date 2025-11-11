Berga prem l'accelerador amb les obres: els treballs que es volen executar abans que acabi l'any

L'Ajuntament de Berga treballa per executar durant les setmanes vinents un seguit de treballs a la via urbana. Des de reparacions a inversions previstes al pressupost, l'Àrea d'Urbanisme preveu prémer l'accelerador en el tram final d'any i poder enfocar un 2026 amb nous projectes i propostes, amb protagonisme pels Pedregals, el Polígon i la Biblioteca.
Una de les més destacades i ja en la recta final és la transformació de la Font del Ros. Segons el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, els treballs de pavimentació d'aquest inici de setmana són la darrera peça clau en el projecte, i suposen el desllorigador principal per a l'objectiu de fer més accessible aquest espai del barri. Així, s'espera que ben aviat es completi aquest recondicionament, que amb una inversió al voltant dels 300.000 euros també inclou la supressió de barreres arquitectòniques, l'eixamplament de voreres i la instal·lació de nou mobiliari urbà, entre altres.
Encara pel que fa a l'asfaltatge, el titular d'Urbanisme ha fet referència a la resta d'actuacions pendents de la campanya del setembre, i que estaven a l'espera de completar la substitució en un tram de la xarxa de sanejament del carrer Mossèn Espelt, que es completen amb la pavimentació del carrer. Altres accions ja en marxa són o enllestides són l'arranjament de la vorera del carrer 1 d'octubre o les reparacions al pont de Cal Nela (que comunica els Quaranta Pilans amb l'Escola Fedac Xarxa), i que segons Serra són un símptoma visible del creixement de la brigada municipal.
La corporació local també té adjudicades les actuacions previstes en dos camins municipals: el que uneix la Font del Ros amb la zona de l'antic Menfis i un tram del de Mas d'en Bosc. En tots dos casos hi ha l'empresa que se'n farà càrrec i es pretén que s'executi en qüestió de setmanes. També dins de la brevetat es posarà en marxa la reparació del reg del Lledó, a les Estaselles i el carrer Barcelona fins a la zona esportiva. En aquest cas, el regidor ha avançat que comportarà algunes afectacions en el trànsit, que es comunicaran en el moment que les màquines entrin a treballar.
Des de l'Àrea d'Urbanisme també es mostren confiats que el nou parc inclusiu del passeig de la Indústria pugui estar operatiu abans de final d'any, tot i que dependrà de la disposició dels jocs que s'hi han de col·locar: uns gronxadors, un elàstic, un giratori i un de musical. La transformació d'aquesta instal·lació forma part dels pressupostos participatius (tot i que se superen lleugerament els 30.000 euros de la dotació i es cobriran amb recursos propis) i també contemplen la substitució del terra, l'eliminació de les tanques i una petita ampliació de l'espai. "Volem que sigui de més fàcil accés i convidi més fer-ne ús", ha manifestat Serra.
Un 2026 esperançador, a l'espera de pressupostos
El tancament ja pròxim de l'any s'acompanya de l'elaboració dels comptes del 2026. Tal com ha indicat l'alcalde, Ivan Sànchez, "s'està acabant de fer un primer esborrall intern per tenir la radiografia" i, a partir d'aquí, "podrem començar a parlar amb la resta de grups". L'objectiu de la CUP i ERC torna a ser de parlar amb tots els grups de l'oposició amb la voluntat que "s'hi sumessin tots", i per això "seurem amb tothom i tota la predisposició del món que facin propostes".
Un dels projectes previstos per aquest 2025 i que al consistori li agradaria poder començar a fer realitat a inicis de l'any vinent és la remodelació de la plaça de Santa Eulàlia, una de les propostes presentades pel PSC i que han començat a estudiar amb una visita in situ de Sànchez, Serra i el socialista Marc Ortega "per avaluar una mica quina és la seva sintonia i com els agradaria que fos la plaça". Sigui com sigui, encara s'ha d'afinar el projecte i redactar els plecs de la licitació, motiu pel qual aquests treballs no seran una realitat fins l'any vinent.
Els pressupostos del 2026 també hauran d'incloure la partida subvencionada pel pla sectorial de la Diputació de Barcelona, per valor d'uns 2 milions d'euros per a inversions al Polígon Industrial de la Valldan. Així mateix, hauran de reflectir la partida de 317.000 euros d'ajuda directa per a la climatització de la Biblioteca Vinyes i Cluet, ja inclosa en els comptes anuals de la mateixa Diputació i tal com es va comprometre la presidenta, Lluïsa Moret, en una visita a la ciutat.
Amb tot, Aleix Serra ha compartit que "estem satisfets que les últimes licitacions de l'any hagin tingut bona resposta per part de les empreses". En tot cas, Ivan Sànchez ha reconegut que "l'execució dels pressupostos ens ha costat una mica", amb un projecte "que ho marca molt": la urbanització dels Pedregals. "És una inversió molt gran, i que comencin les obres és també important pels pressupostos", ha apuntat l'alcalde. Cal recordar que l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària encara estaven en un estira-i-arronsa per l'inici dels treballs, tal com van explicar dijous passat.