Berga vol actuar en camins municipals i franges perimetrals

L'Ajuntament de Berga té en marxa un procés de licitació d'obres d'arranjament de camins municipals i manteniment de franges perimetrals. En total, el contracte s'ha dividit en quatre lots: dos contemplen la pavimentació de camins que ara són de terra, un altre preveu la conservació dins les tasques de prevenció d'incendis, i el quart vol mantenir dues franges perimetrals també dins la seguretat contra els incendis. El conjunt dels treballs s'ha pressupostat en 168.360,70 euros.
Les patides de més volums corresponen als treballs de pavimentació, els quals inclouen el camí de la Font del Ros a l'antiga discoteca Menfis i un tram del camí de Mas d'en Bosc. En el primer cas, es vol posar remei al deteriorament del camí, fruit de l'erosió que la pluja ha provocat amb el pas dels anys en una via amb un pendent marcat. Així, s'opta per un paviment de formigó en els 488 metres de longitud del camí, així com la construcció d’una nova cuneta per a la canalització de les aigües pluvials. L'accés al camí continuarà restringit al veïnat, així com als vehicles no motoritzats i vianants, com passa al camí ral de Cardona. Cal tenir en compte que aquest camí esdevindrà el principal enllaç per arribar a peu al futur equipament de la Funerària Ferran, previst de construir-se al terreny de l'antiga discoteca. Aquesta inversió suposa 96.155,66 euros del pressupost total.
La segona actuació de pavimentació amb formigó serà a la zona de Mas d'en Bosc, en un tram de 327 metres de longitud i amb un fort pendent, entre el càmping Berga Resort i la Rompuda. Un cop completat, el recorregut entre la carretera C-16, el càmping, la casa de Mas d'en Bosc i el carrer del Pare Coll quedaran pavimentats combinant trams amb formigó i altres asfaltats. El lot implica 49.055,47 euros de la partida.
Amb imports inferiors, corresponents a 12.000 i 11.149,57 euros, el tercer i quart lot s'emmarquen en l'acció per a la prevenció d'incendis. Un consisteix a fer realitat algunes de les actuacions previstes al Pla de Prevenció d'Incendis forestals, incloent-hi intervencions en el ferm i la vegetació adjacent de camins com el de la Torre de la Petita, l'entorn de la Serra de Noet o el de Garreta, entre altres. L'altre contempla el manteniment de les franges perimetrals de les urbanitzacions de Fumanya i Casampons, una intervenció que s'executa cada dos anys després que el 2021 s'obrissin les franges.
Presentació d'ofertes
Les persones naturals i/o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23.59 hores del 2 d'octubre. Es podrà fer a través de Sobre Digital, i s'haurà d'incloure un document que acrediti la solvència econòmica i tècnica de la companyia per optar a la contractació del projecte. Els detalls de la licitació es poden consultar al perfil del contractant de la corporació local.
L'Ajuntament de Berga ha precisat que el 78% de l'import de les actuacions és finançat a través del Pla de Prevenció d'Incendis forestals i del programa sectorial per a la millora de camins municipals de la Diputació de Barcelona. El 22% restant correspon a recursos propis del consistori.