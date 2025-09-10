La carretera B-420 quedarà quatre mesos tallada al trànsit entre Navès i l'Espunyola

Els treballs per a la millora de la B-420 entre l'Espunyola i Navès enceten una nova fase que alterarà el trànsit. Durant quatre mesos, el tram de la principal via de connexió entre Berga i Cardona romandrà tancat a l'altura de Montmajor, i el pas dels vehicles es desviarà a l'interior del poble.
A partir del dilluns vinent, 15 de setembre, quedarà prohibida la circulació a la B-420 entre les interseccions amb la C-26 i amb la B-421. D'aquesta manera, els vehicles que es dirigeixin tant en sentit Cardona com cap a Berga o Solsona, hauran de passar necessàriament per Montmajor. Es preveu que la restricció es mantingui fins al gener de l'any vinent.
Les obres estan en marxa des de la darrera primavera i s'emmarquen en un projecte global per a la millora de la connectivitat i la seguretat viària entre el Berguedà i el Solsonès. En aquesta primera fase, l'actuació consisteix en l'eixamplament de la carretera, en un tram de 4,5 quilòmetres, que passarà a tenir 9 metres d'ample respecte dels 5 i 5,5 que té ara. També se suavitzaran diversos revolts d'una carretera que transcorre per un entorn d'orografia accidentada. Finalment, es construiran rotondes als encreuaments de la B-420 amb la B-421 i la C-26, respectivament, per millorar-ne la seguretat.
Aquesta intervenció compta amb un pressupost de 13 milions d'euros, si bé està inclòs en una iniciativa més àmplia que s'estima al voltant dels 70 milions d'euros. Altres actuacions dins aquesta adequació de la mobilitat intercomarcal de la Catalunya Central són el condicionament de la C-26, en tres trams diferents: entre Navès i Montmajor, entre l'Espunyola i Avià, i entre Avià i Berga. Els treballs estan liderats i són a càrrec del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.