Entra en funcionament la nova variant de Sagàs

El vial de Sagàs ja és una realitat. Aquest divendres al migdia ha entrat en funcionament el nou tram de la C-62, amb un pas alternatiu al nucli del municipi que dota els trajectes entre el Berguedà, el Lluçanès i Osona de més confort i seguretat. Estava previst que el vial s'inaugurés aquest matí, amb la presència de la consellera Sílvia Paneque, però el Govern ha suspès la seva agenda institucional per la mort d'un bomber a l'incendi de Paüls.

Després d'un any i mig d'obres, la nova via ja permet el pas dels vehicles. Té una longitud de gairebé tres quilòmetres i està conformada per dos carrils, un per a cada sentit de la circulació. El canvi més significatiu respecte del traçat vigent fins a la data és l'amplada de la calçada: passa de tenir 6 metres i cap voral, a convertir-se en una carretera de 10 metres, vorals exteriors i un separador de fluxos, i unificant l'amidament amb la resta de trams. Tanmateix, la nova variant, que discorre pel nord, destaca per reduir notablement el nombre de revolts.

D'altra banda, el projecte ha inclòs la formació de tres interseccions a nivell (amb un tercer carril central de girs), per enllaçar amb la carretera BV-4346 i dues més amb el recorregut de la C-62 anteriorment existent. Així mateix, s'han construït dos passos inferiors que donen continuïtat a camins i que també serviran com a passos de fauna. També n'hi ha un de superior que dona accés a l'Ajuntament de Sagàs.

Les obres es van projectar i iniciar dins el govern de Pere Aragonès, i han estat finalitzades sota la tutela de l'actual president de la Generalitat, Salvador Illa. En total, s'hi hauran invertit 9 milions d'euros, que fan realitat una actuació molt reclamada pels veïns i consistoris de la zona. Per tot plegat, des del Departament de Territori han plantejat els treballs com la culminació de l'Eix del Lluçanès, una via primordial en la comunicació de la comarca, i també del país, per la coincidència amb l'Eix del Llobregat (C-16) i l'Eix Transversal (C-25).

Amb motiu de la posada en marxa del vial de Sagàs, s'havia previst un acte institucional d'inauguració d'aquesta via, amb presència de la consellera Paneque; del secretari de Mobilitat, Manel Nadal; així com de diversos alcaldes i alcaldesses de la zona. Ara bé, el malaurat traspàs d'un bomber de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) en servei a Paüls ha portat el conjunt del Govern a suspendre la seva agenda d'actes i, en conseqüència, a ajornar la visita a Sagàs.