El projecte d'obres a la C-16 entre Berga i Cercs, a la línia de sortida

El projecte constructiu per a l'ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà torna a l'ordre del dia. Després que entrés temporalment -i una vegada més- en letargia per la manca pressupostària, els acords del Govern amb els grups d'ERC i Comuns al Parlament haurien de permetre desbloquejar el tercer suplement de crèdit que doni via a un seguit d'actuacions, i també la de l'Eix del Llobregat al seu pas per l'Alt Berguedà. De moment, han de començar a caminar els treballs entre la capital i Cercs.

"Farem l'audiència pública aquest mes de juny", ha assegurat el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en declaracions als mitjans posteriors a la seva compareixença al Consell d'Alcaldies del Berguedà celebrat dimarts a l'Espunyola. Nadal avança que, pròximament, faran arribar el projecte constructiu ja acabat als alcaldes dels municipis inclosos en el projecte (Berga, Cercs, Guardiola de Berguedà i Bagà), "amb les modificacions que s'han fet".

Els canvis inclouen algunes de les peticions fetes arribar des dels ajuntaments del territori després d'haver rebut el primer estudi de traçat, on es contemplava, per exemple, la supressió d'una sortida en sentit nord a Cercs que, posteriorment, s'ha recuperat atenent l'argumentari del batlle, Urbici Malagarriga. Amb totes les explicacions fetes a les corporacions locals i un cop culmini l'exposició pública, Territori procedirà a la licitació.

"El departament té la previsió que aquestes obres, si tot va bé, es puguin licitar aquest any", ha posat de manifest el secretari, precisant que, d'entrada, es començaran a desenvolupar els treballs previstos entre Berga i Cercs pel fet que "és el que té el projecte constructiu més avançat". Sigui com sigui, Nadal no ha precisat possibles terminis, ja que ha compartit que "el calendari encara no està tancat".

La inauguració imminent de la variant de Sagàs

Aquesta represa de la maquinària al voltant de les obres de la C-16 coincidirà amb la finalització de les obres de construcció de la variant de Sagàs, a la C-26. "Inaugurarem la variant de Sagàs la primera quinzena de juliol", ha afirmat Manel Nadal en el mateix acte a l'Espunyola, celebrant que "és una bona notícia perquè suposa acabar aquest eix tan important".

L'actuació ha consistit en la construcció d'una via alternativa a l'encara vigent traçat de l'Eix del Lluçanès a Sagàs. Tindrà una longitud total de 2,8 quilòmetres que dotaran de més seguretat i comoditat la circulació pel municipi del Baix Berguedà en la principal ruta d'unió entre Berga i Vic. A grans trets, s'hi han invertit uns nou milions d'euros i suposarà que l'amplada de la calçada passi de 6 a 10 metres, i que s'alliberi el centre i accessos a habitatges de Sagàs.