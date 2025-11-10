Berga executarà uns treballs de pavimentació per donar nou aspecte a la plaça de la Font del Ros

L'Ajuntament de Berga té previst executar uns nous treballs de pavimentació els dies 10 i 11 de novembre. Un dels emplaçaments més destacats serà la plaça de la Font del Ros, que adquirirà una nova forma. A més, el programa de millora del ferm engegat el setembre aterrarà als carrers Lluís Rosal, Mossèn Espelt i Pío Baroja.
Segons informen des del consistori en un comunicat de premsa, l'asfaltatge al voltant de la plaça superior de la Font del Ros forma part de l'execució de la primera fase de les obres per a la transformació d'aquest punt neuràlgic del barri, i implica la transformació del seu aspecte i ús. La finalitat de l'actuació és guanyar més espai pels vianants, pacificar el trànsit i garantir l'accessibilitat dels recorreguts per la plaça.
D'aquesta manera, aquest dilluns, 10 de novembre, es portarà a terme l'asfaltatge de la capa de rodament per tal que la zona central de la plaça quedi al mateix nivell que les voreres i la calçada pels vehicles. Això comportarà el tall de trànsit a tot l'àmbit de la plaça superior de la Font del Ros, entre les 07.30 i les 18.30 hores, aproximadament. Ara bé, des de la corporació adverteixen que també es poden produir talls puntuals de la circulació a les cruïlles que connecten els carrers Francesc Macià amb Pau Picasso i Francesc Macià amb Prat de la Riba.
Aquest inici de setmana també es faran treballs de pavimentació als carrers Lluís Rosal, Mossèn Espelt i Pío Baroja. Estan inclosos en les actuacions d'arranjament i millora de diversos trams del paviment asfàltic viari de la ciutat que es van fer durant el mes de setembre en una dotzena de carrers, ja contemplats en aquesta segona fase. De fet, també culminen els treballs de reparació d'un tram de la xarxa de sanejament del carrer Mossèn Espelt, que es completen amb la pavimentació del carrer.
En aquest cas, les actuacions comporten la prohibició de l'estacionament de vehicles per poder completar les tasques següents:
- Carrer Mossèn Espelt i carrer Lluís Rosal: el dia 10 es portaran a terme els treballs de preparació i fresat al carrer Mossèn Espelt i l'enderroc de les peces del paviment al carrer Lluís Rosal. L'11 es farà la pavimentació dels dos carrers.
- Carrer Pío Baroja: el dia 10 es farà la pavimentació del tram comprès entre la terrassa del Bar Los Maños i la intersecció amb el carrer Comte Oliba.