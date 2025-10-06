Berga repara un tram del clavegueram al carrer Mossèn Espelt

L'Ajuntament de Berga ha posat en marxa aquest dilluns els treballs d'arranjament d'un tram de la xarxa de sanejament del carrer Mossèn Espelt. Les obres consisteixen en la renovació d'un tram de 57 metres de clavegueram, la construcció de dos pous de formigó, la connexió de les escomeses a la nova conducció i, finalment, la pavimentació del carrer. Segons assenyala el consistori, les obres permetran resoldre el problema de filtracions que s'ha detectat en aquesta zona de la xarxa.
L'actuació s'ha pressupostat en 26.607,68 euros (IVA inclòs) i està previst que s'allargui dues setmanes. Se n'ocupa l'empresa Pasquina SA, adjudicatària de la licitació efectuada per part de l'Associació Catalana de Municipis, de la qual la corporació berguedana és membre adherit al sistema d'adquisició centralitzada.
Les obres alteraran la mobilitat a la zona, tenint en compte que mentre durin, previsiblement fins al 17 d'octubre, no es permetrà el trànsit ni l'aparcament de vehicles en el tram afectat. Tal com ha compartit l'Ajuntament en un comunicat de premsa, inclou l'espai des de l'inici del carrer (a la cruïlla amb el carrer Lluís Rosal) fins al número 11.
El punt final del projecte seran les tasques de pavimentació. Al carrer Mossèn Espelt, es renovaran 548 metres quadrats de via. Aquest asfaltatge s'estendrà al carrer Lluís Rosal, que dona accés al trànsit de vehicles tant al carrer Balmes com al mateix Mossèn Espelt, substituint les actuals lloses de formigó per l'asfalt, cobrint una superfície de 204 metres quadrats. Aquesta intervenció estava inclosa dins la campanya de pavimentació executada el mes de setembre.