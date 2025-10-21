Berga vol reparar un tram de la xarxa de reg de les fonts del Lledó

L'Ajuntament de Berga té en marxa un procés d'adjudicació dels treballs per a l'arranjament de la xarxa de reg del Lledó, en el tram que comprèn des del carrer Barcelona fins a la zona esportiva, i també una zona del passeig de les Estaselles. Es tracta d'un dels tres ramals que disposa aquesta xarxa municipal destinada al reg del verd públic i la neteja viària.
Segons informa la corporació local en un comunicat de premsa, les obres impliquen la substitució de 635 metres de conducció entre el carrer Barcelona i la zona esportiva municipal. Aquest tram fa anys que està en desús, atès que les avaries constants no permetien garantir el servei i provocaven afectacions a edificis veïns. El projecte també inclou la substitució d'altres elements com vàlvules de seccionament, boques de reg, ventoses i desguàs de la conducció. En paral·lel, el plec preveu la substitució d'un tram de 48 metres de la conducció al passeig de les Estaselles (entre el passeig del Lledó i la ronda de Queralt).
Amb tot, el consistori assenyala que la renovació de la xarxa implicarà la millora del reg i l'aprofitament de l'aigua per a la neteja viària, així com per omplir les basses dels parcs de la ciutat. També brindaran la possibilitat d'utilitzar l'aigua per altres usos a la zona esportiva, evitant emprar aigua provinent de la xarxa de distribució potable. L'Ajuntament també afirma que aquesta actuació permetrà, en un futur, abastir la plaça de la Rasa dels Molins des de la zona esportiva municipal, a través del carrer Josep Maria Badia Sobrevias.
L'import de l'actuació és de 86.369,20 euros (IVA inclòs) i serà finançat amb una subvenció de 75.000 euros (el 87% del preu previst) de la Diputació de Barcelona. En concret, l'ajust s'ha concedit dins el Programa sectorial de transició ecològica 2030, de suport a inversions locals pel clima, i mitjançant la línia: Adaptació a l'emergència climàtica. La resta del finançament prové dels fons propis de l'Ajuntament de Berga. El termini d'execució de les obres és d'un mes i mig.
Les empreses interessades a concórrer al concurs poden presentar les seves ofertes fins a les 23.59 hores del 31 d'octubre. La presentació serà mitjançant Sobre Digital. El detall del projecte i la situació de la convocatòria es poden consultar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.