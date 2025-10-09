L'Ajuntament de Berga posa preu a les recàrregues de vehicles elèctrics

El ple ordinari del mes d'octubre a l'Ajuntament de Berga ha donat llum verda als expedients de l'àrea d'Hisenda referents a les taxes. D'una banda, s'ha acordat establir el preu per ús del servei de recàrrega energètica de vehicles elèctrics als punts municipals de la ciutat. Així mateix, s'ha aprovat la modificació de les Ordenances Fiscals per l'exercici 2026, amb algunes derogacions i els increments dels tributs d'IBI i l'IAE.
Els pròxims dies, es posarà en marxa l'aplicatiu per començar a cobrar les càrregues que els usuaris dels vehicles elèctrics facin als punts municipals. En concret, tindran un preu de 0,25 euros per quilowatt l'hora, que segons el regidor d'Hisenda, Moisès Masanas, s'ha estipulat a partir d'uns estudis de costos i fent la comparativa amb altres preus públics estipulats dins la xarxa de carregadors d'Etecnic (proveïdors de l'Associació Catalana de Municipis).
Actualment, a Berga hi ha una desena de punts de càrrega, contemplant aparells de doble connexió i càrrega semiràpida. Es troben a l'aparcament de la Font del Ros, a la plaça Cim d'Estela, al carrer Germans Farguell (Polígon) i al camí de Can Ballús (Polígon). També n'hi ha dos d'instal·lats a tocar de les Urgències de l'Hospital de Berga, malgrat que encara no estiguin operatius.
En el debat, Ferran Aymerich (Junts per Berga) ha plantejat a l'equip de govern que faci una previsió a mitjà i llarg termini, i dins el Pla de Mobilitat, sobre els punts que requereix la ciutat. Des del PSC, Abel Garcia ha demanat que s'agilitzi la posada en marxa dels carregadors de la zona de l'Hospital. Per la seva banda, la portaveu de Berga Grup Independent, Judit Vinyes, s'ha mostrat partidària de fer més control i vigilància per garantir el correcte funcionament dels carregadors. El punt s'ha aprovat per unanimitat.
Llum verda a les Ordenances Fiscals
El següent punt de l'ordre del dia també ha estat dedicat al capítol de recapte econòmic del consistori, i més concretament a la modificació dels tributs municipals. En aquest cas, s'han fet canvies en nou taxes, entre les quals destaquen l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI) i l'Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE). Sobre el primer, es consolida l'augment a tres anys pactat el 2023, i que aplica un darrer coeficient del 0,1. Així, el tribut queda establert en un 0,78, xifra que el regidor espera que permeti "regularitzar l'estructura de costos de l'Ajuntament". Masanas ha avançat que no tenen previsió de tornar-la a modificar els anys vinents.
En relació amb l'IAE, el titular d'Hisenda també ha incidit que feia molts anys que no es revisava, i que es correspon a un percentatge "raonable per la ciutat". Segons estimen des de l'equip de govern, equivaldrà a uns 37.000 euros més d'ingrés pel consistori, que el regidor s'ha compromès a què puguin revertir en inversions al Polígon Industrial de la Valldan: "Tenim la pretensió que, quan negociem pressupostos, puguem incloure una partida pel Polígon".
Altres canvis han estat l'anul·lació de taxes d'atestats, la implantació del sistema de liquidació per a l'ocupació de via pública i d'utilització d'equipaments públics, la retirada d'aquest apartat dels preus de l'Escola de Música i l'Escola Bressol, i la regularització a l'avançada d'un espai de zona blava que es podria ampliar. Aquest punt també s'ha aprovat per unanimitat.