La campanya pels 10 anys de la Biblioteca de Gironella, finalista als Premis de Comunicació Local

La campanya de difusió pel desè aniversari de la Biblioteca de Gironella ha estat reconeguda als Premis de Comunicació Local. En concret, ha resultat finalista de la categoria Millor acció comunicativa d'un ens local, del certamen organitzat per la Diputació de Barcelona.
Sota el lema 10 anys obrint portes, l'Ajuntament de Gironella i la Biblioteca de Gironella van impulsar un programa d'actes durant dues setmanes de març amb propostes variades amb l'equipament com a centre neuràlgic. Una sessió de conte per a adults, una festa lectora, un recital de poesia, un espectacle infantil i l'acte central amb la bufada d'espelmes van ser les activitats celebrades, combinades amb altres accions com el sorteig d'un lot de llibres, el repartiment de bosses de tela i punts de llibre, així com la instal·lació d'una mostra fotogràfica i d'uns capgrossos.
En paral·lel, aquest dinamisme també es va traslladar a les xarxes socials, especialment al perfil d'Instagram de la Biblioteca, que va incidir en divulgar les propostes compartir anècdotes i fer encara més viva la festa. De fet, aprofitant l'avinentesa, el consistori va fer públiques les dades del servei d'ençà del 21 de març de 2015, data que el centre va obrir portes, amb una informació detallada sobre els usuaris, els seus hàbits, el consum per tipologia de material i l'inventari disponible, entre altres.
D'aquesta manera, des de la corporació local comparteixen que el jurat dels Premis de Comunicació Local han ressaltat l'acurada identitat visual i la coherència del concepte de la campanya. L'altra finalista de la categoria ha estat la proposta Grans produccions del Mercat del Centre, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mentre que Tu tens la clau de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, ha resultat la guanyadora.
L'entrega de premis va tenir lloc el 13 de novembre al Paranimf de la Diputació de Barcelona. Van assistir a l'acte l'alcalde, David Font, el regidor de Cultura, Lluís Vall, i la treballadora de la biblioteca i creadora de la campanya, Chantal Poch. L'Ajuntament de Gironella agraeix el reconeixement que "ha posat al nivell de la tasca d'agències especialitzades i d'estratègies informatives de major abast la feina feta amb esforç i il·lusió des del si d'una biblioteca municipal".