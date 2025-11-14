Un centenar de professionals es forma a Berga sobre la prevenció del suïcidi

Berga ha acollit aquest matí la segona sessió de les IV Jornades interdisciplinàries de prevenció del suïcidi a la Catalunya Central amb la participació de més d'un centenar de professionals. La trobada ha situat el focus en la detecció precoç, el treball en xarxa i la prevenció comunitària, en una agenda regional que clourà divendres vinent a Vic.
El Pavelló de Suècia ha estat l'epicentre de la presentació, on s'hi han apropat professionals de la salut mental, l'atenció primària, l'educació, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), els Mossos d'Esquadra i serveis socials, a més de representants d'entitats del territori. L'obertura ha estat a càrrec del gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, que ha aprofitat la seva intervenció per remarcar la necessitat de trencar el silenci, els mites i els tabús que encara envolten el suïcidi: "Només si som capaços de parlar-ne obertament podrem avançar en la prevenció i en l'acompanyament de les persones que pateixen".
El gerent ha incidit que "darrere de cada dada hi ha històries de vida, famílies i comunitats que viuen un dolor immens", i per aquest motiu "és la nostra responsabilitat col·lectiva mirar-ho de cara i actuar-hi". Així, Sánchez ha remarcat el treball col·lectiu nascut d'edicions anteriors de les jornades, com el projecte Salut mental i mitjans de comunicació, impulsat per l'equip de comunicació de la Regió Sanitària Catalunya Central i la delegació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i que ha servit per donar eines i generar una reflexió entre els professionals sobre el tractament informatiu de la salut mental i el suïcidi.
Per la seva banda, la coordinadora dels serveis d'atenció comunitària de Fundació Hospitalàries de Martorell -ens responsable dels serveis de salut mental d'adults del Berguedà-, Montse Guitart, ha insistit que la prevenció del suïcidi no pot recaure en un sol àmbit ni en una sola institució, sinó que necessita la implicació de tota la xarxa de serveis i de la societat. "Prevenir és, sobretot, escoltar, estar a prop i acompanyar sense jutjar. És una responsabilitat compartida entre els centres de salut, les escoles, els serveis socials, els jutjats i la comunitat", ha manifestat.
Creix la ideació suïcida
En el decurs de les presentacions, s'ha posat sobre la taula que la detecció de persones amb ideació suïcida s'ha multiplicat per tres en tres anys a la Catalunya Central: 45 casos el 2022, 142 el 2023, 119 el 2024 i 84 fins a l'agost de 2025. Així mateix, s'ha puntualitzat que l'any 2023, 62 persones va morir per suïcidi al territori, de les quals la meitat no tenia antecedents psiquiàtrics, fet que evidencia la importància de la detecció comunitària i de la implicació de tota la societat en la prevenció. D'altra banda, des del SEM s'ha confirmat que el 061 Salut Respon és avui el principal punt d'accés en situacions de risc: el 2024 es van atendre 17.115 consultes per risc de suïcidi a tot Catalunya, un 15% més que l'any anterior.
En les ponències també s'ha reflexionat sobre els factors que incideixen en conductes de risc de suïcidi com són els trastorns mentals, l'ús nociu de substàncies o la desesperança. També s'han exposat senyals d'alarma: la conducta de les persones, les expressions verbals que fan servir o el seu estat d'ànim. Altres presentacions concretes s'han centrat en el malestar juvenil, la prevenció en la vellesa o la mirada de gènere, sempre remarcant la importància de reforçar la coordinació territorial i millorar la sensibilització comunitària per detectar situacions de risc. Finalment, en la ponència sobre com cuidar els professionals que tracten directament amb situacions de risc de suïcidi, s'ha recalcat la necessitat que els professionals disposin d'espais d'autocura, de suport emocional i de recuperació.
L'edició d'enguany culminarà a Vic el 21 de novembre. Les jornades se celebren cada dos anys i compten amb la participació de professionals de l'àmbit de la salut i de l'atenció primària de diferents centres i administracions de la regió, a més d'equips d'emergències del SEM i els Mossos d'Esquadra. També s'hi impliquen treballadors dels àmbits de justícia i ensenyament.